Faustino Asprilla: "La Selección Colombia pasa ahora por un tiempo de desconfianza"

Con la mira puesta en lo que fue la reciente doble jornada FIFA para la Selección Colombia y todo lo que viene en la Copa del Mundo; Faustino Asprilla alzó la voz y se refirió al combinado 'tricolor', destacando sus aciertos y errores durante este último tiempo.

Y justamente, hablando para el medio 'Let's Talk', el 'Tino' dio su opinión conceptual de lo que ve en el equipo 'cafetero': "La Selección Colombia estaba bien en los últimos partidos de la clasificación, hasta la primera fase; ya en la segunda parte nos clasificamos, pero no hemos tenido un rendimiento muy brillante porque hay muchos futbolistas considerados importantes que bajaron el nivel".

Cabe destacar que, incluso, durante la primera fase de las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo; la Selección Colombia se consideraba como uno de los equipos a vencer porque, sea en casa o fuera de ella, siempre sumaba.

Además, después de haber sido subcampeona de la Copa América, el equipo llegaba en un momento futbolístico importante, que con el pasar de los meses y las jornadas se fue permeando, viéndose esto reflejado en los resultados, pues al final la 'tricolor' clasificó, con posibilidades de ir a repechaje o quedar eliminado.



Faustino Asprilla, leyenda de la Selección Colombia. AFP.

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Y para Faustino Asprilla, este fenómeno pudo ser consecuencia del 'bajonazo' que tuvieron varios de los 'pesos pesados' en el onceno inicial del combinado colombiano. "Hubo titulares que bajaron el nivel y están por debajo del nivel que siempre mostraron", agregó el 'Tino'.

"En los partidos se ha visto que estamos viviendo un periodo de desconfianza, entonces hay que buscar la forma de elevar el nivel de los futbolistas para que vuelva esa confianza", concluyó el exfutbolista colombiano, quien considera, ahora es más importante el tema psicológico que futbolístico en el equipo,pensando en lo que será la Copa del Mundo, donde los dirigidos por Néstor Lorenzo deberán enfrentar a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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Entre otras cosas, cabe destacar que toda esta polémica sobre el presente de la 'tricolor' se ha generado por el bajo rendimiento mkostrado en las últimas jornadas; donde perdió, recibiendo una cantidad importante de goles.

Frente a Croacia, fue 2-1 a favor de los europeos, que iniciaron abajo del marcador, pero luego remontaron y, para el complemento, hicieron ver a una Colombia sin ideas y tampoco reacción. Por su parte, Francia goleó por 3-1 a los 'cafeteros', con su nómina alternativa desde el 'vamos', hecho que hizo ver 'mal parado' al combinado de nuestro país y con 'alarmas encendidas' pensando en el Mundial 2026.