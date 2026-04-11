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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Faustino Asprilla: "La Selección Colombia pasa ahora por un tiempo de desconfianza"

Faustino Asprilla: "La Selección Colombia pasa ahora por un tiempo de desconfianza"

El 'Tino' Asprilla habló del presente de la 'tricolor' y fue contundente, enfatizando en los defectos que han hecho ver mal a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 11 de abr, 2026
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La Selección Colombia está en el grupo K del Mundial 2026
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AFP

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