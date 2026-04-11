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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia vs Paraguay EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano Sub-17

Selección Colombia vs Paraguay EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano Sub-17

Este domingo será el último partido de la fase de grupos del Sudamericano Sub-17 que se disputa en Paraguay. Nuestra Selección Colombia busca la clasificación al Mundial, y a la siguiente ronda.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Selección Colombia Sudamericano Sub-17
Selección Colombia Sudamericano Sub-17 - Foto:
Conmebol

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