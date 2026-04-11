Selección Colombia vs Paraguay EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano Sub-17

La Selección Colombia tendrá que volver a la senda de la victoria en el Sudamericano Sub-17 luego de la dura derrota 2-0 con Uruguay, en la fecha pasada. Ahora, por la última jormada del certamen internacional de Conmebol, la 'tricolor' se medirá a Paraguay.

Los futbolistas dirigidos pro Fredy Hurtado llevan hasta el momento un empate, un triunfo y una caída, en la búsqueda de clasificar no solo a la siguiente ronda del torneo, sino con la mira en uno de los cupo al Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Qatar, este mismo 2026.



Selección Colombia vs Paraguay EN VIVO, Sudamericano Sub-17

Fecha: domingo 12 de abril de 2026

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Ypané (Paraguay)

Transmisión: Caracol HD2 (señal secundaria de Caracol Televisión), Ditu (APP) y www.golcaracol.com.

La Selección Colombia descansó el la primera fecha del Sudamericano Sub-17, y en la segunda jornada empató sin goles frente a Ecuador. Ya en la tercera salida derrotaron 1-0 a Chile, y en el más reciente compromiso se vieron superados por una dura Uruguay, con un marcador de 0-2.

La Selección Colombia enfrenta a Uruguay en el Sudamericano Sub-17. X de @FCFSeleccionCol

Actualmente la 'tricolor' está cuarta en el grupo A del Sudamericano Sub-17, con cuatro puntos, superada por Ecuador (7), Uruguay (5), Chile (4), y la colera es Paraguay, con apenas una unidad, por lo que será clave el compromiso frente al cuadro guaraní este domingo.



Cabe recordar que este certamen internacional otorgará siete cupos para el Mundial de la categoría en Qatar, por lo que los dos primeros de cada grupo pasarán a la semifinal del torneo de Conmebol e inmediatamente asegurarán su presencia en el campeonato orbital. El tercero y cuarto de cada zona lucharán por los otros tres lugares. Los coleros quedarán eliminados automáticamente.



Futbolistas convocados Selección Colombia en Sudamericano Sub-17 2026:

Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali

Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca

Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín

Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali

Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia – Arco Zaragoza

Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil

John Mauricio Maturana Carabali – Internacional De Palmira

Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional

Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional

José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo

Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil

Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín

Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios

Eíder Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín

Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín

Dilan Santiago Bonilla Andrade – Aafp

Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar

Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C

Carlos Alberto Rodríiguez Herazo – Junior F.C

Álex Gómez – Red Bull Ny (Usa)

Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza Ceif

Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C