Selección Colombia vs Paraguay EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano Sub-17

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La Selección Colombia tendrá que volver a la senda de la victoria en el Sudamericano Sub-17 luego de la dura derrota 2-0 con Uruguay, en la fecha pasada. Ahora, por la última jormada del certamen internacional de Conmebol, la 'tricolor' se medirá a Paraguay.
Los futbolistas dirigidos pro Fredy Hurtado llevan hasta el momento un empate, un triunfo y una caída, en la búsqueda de clasificar no solo a la siguiente ronda del torneo, sino con la mira en uno de los cupo al Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Qatar, este mismo 2026.
Fecha: domingo 12 de abril de 2026
Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)
Estadio: Ypané (Paraguay)
Transmisión: Caracol HD2 (señal secundaria de Caracol Televisión), Ditu (APP) y www.golcaracol.com.
La Selección Colombia descansó el la primera fecha del Sudamericano Sub-17, y en la segunda jornada empató sin goles frente a Ecuador. Ya en la tercera salida derrotaron 1-0 a Chile, y en el más reciente compromiso se vieron superados por una dura Uruguay, con un marcador de 0-2.
Actualmente la 'tricolor' está cuarta en el grupo A del Sudamericano Sub-17, con cuatro puntos, superada por Ecuador (7), Uruguay (5), Chile (4), y la colera es Paraguay, con apenas una unidad, por lo que será clave el compromiso frente al cuadro guaraní este domingo.
Cabe recordar que este certamen internacional otorgará siete cupos para el Mundial de la categoría en Qatar, por lo que los dos primeros de cada grupo pasarán a la semifinal del torneo de Conmebol e inmediatamente asegurarán su presencia en el campeonato orbital. El tercero y cuarto de cada zona lucharán por los otros tres lugares. Los coleros quedarán eliminados automáticamente.
Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali
Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca
Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín
Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali
Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia – Arco Zaragoza
Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil
John Mauricio Maturana Carabali – Internacional De Palmira
Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional
Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional
José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo
Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil
Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín
Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios
Eíder Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín
Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín
Dilan Santiago Bonilla Andrade – Aafp
Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar
Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C
Carlos Alberto Rodríiguez Herazo – Junior F.C
Álex Gómez – Red Bull Ny (Usa)
Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza Ceif
Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C