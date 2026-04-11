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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Quién es Paul Seixas, campeón de la Vuelta al País Vasco que reta a Pogacar en el Tour de Francia?

¿Quién es Paul Seixas, campeón de la Vuelta al País Vasco que reta a Pogacar en el Tour de Francia?

Con apenas 19 años, Paul Seixas ganó la Vuelta al País Vasco 2026, con el adicional de triunfar en tres etapas. El francés estará en el Tour de Francia y ya lo ponen como una amenaza para Tadej Pogacar.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Paul Seixas, ganador de la Vuelta al País Vasco 2026.
Paul Seixas, ganador de la Vuelta al País Vasco 2026.
Getty Images.

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