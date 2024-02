¿Quién es Ángelo Marsiglia, técnico de la Selección Colombia femenina en la Copa Oro?

Ángelo Marsiglia, el entrenador que dirigirá en la primera edición de la Copa Oro femenina a la selección Colombia, afirmó este miércoles a EFE que su equipo “siempre quiere ganar” y anunció que se preparan para "llegar hasta lo último" en el certamen que se celebra en Estados Unidos.

El seleccionador de 38 años integró el cuerpo técnico en la Copa América femenina en la que Colombia salió subcampeón por detrás de Brasil y en el Mundial disputado en 2023 en Australia y Nueva Zelanda, donde la Tricolor avanzó hasta los cuartos de final.

De su equipo destaca la actitud porque se prepara siempre "para llegar hasta las finales, así que en esta Copa Oro también venimos a competir y llegar hasta lo último”, advirtió.

El estratega habló de sus rivales en el Grupo B del torneo, en el que Colombia debutará este miércoles ante Panamá: “Queremos ganarle a Panamá que es el primer rival, es duro, no marca tanta diferencia como en el masculino pero en el femenino ha tenido un crecimiento importante, después está Brasil que es un rival muy fuerte y cerramos con Puerto Rico que igualmente tiene su planteamiento, y de ahí en adelante irnos al mata mata y seguir avanzando y creciendo hasta la final”, dice con confianza Marsiglia, quien tomó las riendas del equipo en octubre de 2023.

Angelo Marsiglia, director técnico de la Selección Colombia femenina Foto: FCF

Del América de Cali a dirigir la selección femenina

El camino de Marsiglia a la dirección técnica de la selección Colombia femenina se empezó a construir gracias a la pasión que sintió desde niño en la ciudad de Cali por “la pelota”.

Jugó fútbol a temprana edad y a los 12 años llegó a las divisiones menores del América de Cali, jugó en la Primera B y salió campeón con la selección Valle. Pero después Marsiglia colgó las botas y se acercó al deporte que lo apasionaba desde la academia y se graduó como entrenador.

Dirigió en una universidad a equipos masculino y femenino, estuvo en el banquillo de selecciones Valle y en el 2021 fue invitado a las selecciones menores del fútbol femenino. "Ahí fui escalando hasta llegar a acompañar el proceso que todos conocen; Copa América, donde fuimos subcampeones; el Mundial, donde históricamente llegamos a cuartos y ahora como director técnico desde octubre de 2023”.

Expectativas de un grupo más experimentado

Para Ángelo Marsiglia, entre la selección que disputó el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y esta que debuta ante Panamá hay algunas diferencias y una mayor presión.

"No es ningún secreto que Colombia ha venido creciendo ostensiblemente en el fútbol femenino y ya es una responsabilidad protagonizar cualquier torneo internacional. Esa presión es buena, te reta, te obliga a dar tu ciento por ciento en cada momento, así que pienso que las miradas ya están puestas en esta selección”.

Desde la parte técnica el toque de Marsiglia se ha visto en los partidos: “Apuesto por la posesión y la progresión al arco rival con control de la pelota y del juego como tal, y tenemos muchas jugadoras de elite que sin lugar a dudas marcan diferencia”, dice.

Para Ángelo Marsiglia, el fútbol femenino se ha desarrollado en Colombia con gran velocidad de resultados desde aquella primera liga en 2017.

"Hay que mirar el lado positivo y en todo lo que hemos crecido, hay que ver todo lo que se ha avanzado y pulir lo que se puede, como este nuevo torneo local que permite que haya mas competencia, que es lo que piden las jugadoras para estar al nivel de Brasil, de las jugadoras de Europa, que todo el año están compitiendo”.

¿Qué viene después de la Copa Oro?

“La Federación me ha dado todo su respaldo y estoy muy orgulloso de representar a mi país en cualquier categoría. Como entrenador de la selección mayor en un torneo internacional, estamos proyectados para los Juegos Olímpicos de París 2024, es mi trabajo y lo hago como siempre lo he hecho, soy un empleado de la Federación y estaré siempre en el rol que ellos me quieran dar”, expresó Marsiglia.

La primera edición de la Copa Oro femenina, que comenzó el martes en Estados Unidos con doce selecciones, entre ellas cuatro invitadas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se disputará hasta el 10 de marzo.