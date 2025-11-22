Síguenos en:
Santa Fe vive gracias a los tres goles de Hugo Rodallega; 3 a 0 sobre Fortaleza

Santa Fe vive gracias a los tres goles de Hugo Rodallega; 3 a 0 sobre Fortaleza

Los santafereños agradecieron a la magia de Hugo Rodallega para sumar su primer triunfo en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de nov, 2025
Hugo Rodallega, figura de Santa Fe.
