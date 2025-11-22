Santa Fe vive gracias a los tres goles de Hugo Rodallega; 3 a 0 sobre Fortaleza

Hugo Rodallega lideró el barco de Santa Fe frente a Fortaleza. El experimentado delantero vallecaucano apareció cuando el 'león' más lo necesitó en el partido contra los 'amix', su aporte: tres goles y uno de ellos un verdadero golazo que hizo poner a todos de pie en el estadio El Campín.

A los 61, 70 y 88 minutos, respectivamente, llegaron las anotaciones de 'Hugol' para un Santa Fe que ejecutó un gran segundo tiempo, y eso que jugó con diez hombres desde el 51 por la doble amarilla y posterior expulsión de Elvis Perlaza.

Los santafereños agradecieron a la magia de Rodallega Martínez para sumar su primer triunfo en los actuales cuadrangulares de la Liga BetPlay. La victoria 3-0 les permitió llegar a los tres enteros y tomar un nuevo aire en el Grupo B, que completan Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga, rivales que se medirán más tarde este sábado.

Hugo Rodallega, figura y goleador de Santa Fe. Colprensa

¿Cómo se presentó el partido en El Campín?

Fueron unos primeros minutos intensos, en los que Santa Fe buscó el arco de Jordan García, pero sin suerte en la definición. Por el lado de Fortaleza también mostraron sus cartas y pusieron a trabajar a Andrés Mosquera Marmolejo, quien evacuó un par de pelotas.



Luego el duelo marcó posesión repartida del balón, pero con la intención más clara para los dueños de casa. Los remates de media distancia fueron una opción para Santa Fe por intermedio de Daniel Torres, pero el golero de Fortaleza se estiró para evitar la anotación. Además, Elvis Perlaza envió un balón por encima, en una chance inmejorable. El telón de la primera parte se cerró sin goles.

Para la segunda parte vinieron los cambios en el 'león', pero a su vez malas noticias por la expulsión de Perlaza. Fue en cuestión de minutos que el jugador vio dos cartulinas amarillas.

Sin embargo, se repuso rápido de esta compleja situación y fue a la carga. Mano en el área de Arroyo que fue revisada en el VAR, y luego de unos minutos, el árbitro central, José Ortiz, cobró penalti. Al frente se paró Hugo Rodallega y cambió el cobro por gol, el 1-0 se subió al tablero, y con ello, empezó el 'show' del exCali.

Santa Fe amplió el marcador con una verdadera joya: Rodallega, el autor de la misma. Luego de recibir el balón de un compañero, 'Hugol' se quedó con el mismo, levantó la cabeza, y sin dudarlo, remató de media distancia, de más de 40 metros para vencer la resistencia de García.

Pero aún faltaba una anotación más para el goleador de los rojos bogotanos. Nuevo penalti, y otra vez se paró frente al balón para enviarlo al fondo de la red: 3-0 final y sonrieron todos en Santa Fe.

En la próxima fecha, Santa Fe recibirá al Tolima en El Campín. Será el martes 25 de noviembre en horario de las 7:30 de la noche.

Santa Fe derrotó 3-0 a Fortaleza en el Nemesio Camacho El Campín Colprensa

Ficha técnica:

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Elvis Perlaza, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Joaquín Sosa, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Edwar López, Santiago Mosquera y Hugo Rodallega.

Fortaleza: Jordan García; Jonathan Marulanda, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Sebastián Valencia; Ronaldo Pájaro, Kevin Balanta; Kelvin Flórez, Andrés Ricaurte, Andrés Arroyo y Emilio Aristizábal.

Goles: Hugo Rodallega (61', de penalti, 70´y 88, de penalti).

Expulsado: Elvis Perlaza (51', en Santa Fe).

Árbitro: José Ortiz.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.