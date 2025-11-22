Hulk no aguantó y estalló en llanto, tras perder la final de la Copa Sudamericana

Publicidad
Este sábado 22 de noviembre se disputó la final de la Copa Sudamericana en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay, donde Lanús se consagró campeón tras vencer 5-4 (0-0) en la tanda de penales al Atlético Mineiro de Brasil.
La definición desde los 12 pasos estuvo cargada de dramatismo: en el inicio de la serie, Walter Bou falló su cobro, al igual que Hulk, quien terminó entre lágrimas tras el desenlace y fue consolado por sus compañeros.
El llanto de Hulk tras perder la final de la Copa Sudamericana frente a Lanús…. Falló penal… pic.twitter.com/2vWr7SXFg5— La Naranja Mecánica (@lanaranjafc) November 22, 2025