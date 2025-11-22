Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Golazo de Hugo Rodallega en Santa Fe vs. Fortaleza; remate que estremeció a El Campín

Golazo de Hugo Rodallega en Santa Fe vs. Fortaleza; remate que estremeció a El Campín

El vallecaucano al servicio de Santa Fe sacó de la 'manga' una verdadera joya que dejó a todos impresionados en el estadio El Campín. ¡Vea acá el golazo de Hugo Rodallega!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de nov, 2025
Hugo Rodallega, figura y goleador de Santa Fe.
Colprensa

