Golazo de Hugo Rodallega en Santa Fe vs. Fortaleza; remate que estremeció a El Campín

Hugo Rodallega demostró su poder goleador este sábado contra Fortaleza en duelo de la segunda jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025. El vallecaucano sacó de la manga una verdadera joya que estremeció a todos los presentes en el estadio El Campín.

Fue al minuto 70 que llegó el golazo de 'Hugol'. Luego de recibir el balón de un compañero, Rodallega se quedó con el mismo, levantó la cabeza, y sin dudarlo, remató de media distancia, de más de 40 años para vencer la resistencia de Jordan García. ¡Golazo! El 2-0 se subió en el tablero para el 'león'.

Vea acá el golazo de Hugo Rodallega en Santa Fe vs. Fortaleza por la Liga BetPlay II-2025:

🧤 🤩⚽¡TIENEN QUE CERRAR EL ESTADIO, GOLAZO DE HUGO RODALLEGA! El delantero de Santa Fe remató de larga distancia y marcó una joya de gol para aumentar la ventaja ante Fortaleza. #LALIGAxWIN pic.twitter.com/tzE4pEbzmP — Win Sports (@WinSportsTV) November 22, 2025