MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de Liga BetPlay II-2025, tras Santa Fe 3-0 Fortaleza

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de Liga BetPlay II-2025, tras Santa Fe 3-0 Fortaleza

El vigente campeón de Colombia logró una victoria clave frente a los ‘amix’ en el Nemesio Camacho El Campín, donde brilló Hugo Rodallega con un triplete.

Por: Javier García
Actualizado: 22 de nov, 2025
Santa Fe derrotó 3-0 a Fortaleza en el Nemesio Camacho El Campín
