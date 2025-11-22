Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de Liga BetPlay II-2025, tras Santa Fe 3-0 Fortaleza

Este sábado 22 de noviembre, Independiente Santa Fe recibió la visita de Fortaleza por la segunda fecha del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025. Al igual que los ‘amix’, el vigente campeón de Colombia llegaba con la necesidad de sumar de a tres, tras caer en su primera presentación frente al Atlético Bucaramanga.

Los dirigidos por Francisco López lograron una victoria clave 3-0 sobre Fortaleza en el estadio Nemesio Camacho El Campín, gracias a un brillante triplete de Hugo Rodallega.

En el primer tiempo, la gran figura fue Andrés Mosquera Marmolejo, quien protagonizó tres intervenciones determinantes para mantener su arco en cero y darle tranquilidad a Santa Fe de cara al descanso.

En la parte complementaria, Santa Fe se quedó con un hombre menos tras la expulsión por doble tarjeta amarilla de Elvis Perlaza a los 51 minutos. Sin embargo, la desventaja numérica se convirtió en un envión anímico para los capitalinos, que 10 minutos después encontraron el primer tanto. El encargado de ejecutar desde el punto penal fue Rodallega, quien no falló.



A los 70 minutos, nuevamente apareció Rodallega con un potente remate de pierna derecha desde fuera del área que venció la resistencia del arquero, Jordan García, decretando el 2-0 parcial.

Publicidad

Por si fuera poco, ‘Hugol’ no se conformó y provocó una falta dentro del área. Tras la revisión del VAR, el juez del partido, José Ortiz, señaló penalti. Rodallega convirtió con solvencia para sellar el 3-0 y su triplete.

Con este resultado, Santa Fe toma un respiro en el grupo, mientras que Fortaleza queda como colero sin unidades.

Hugo Rodallega marcó triplete frente a Fortaleza en los cuadrangulares de la Liga BetPlay ll-2025 Colprensa

Publicidad

Tabla de posición del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Equipo PJ DG Puntos Santa Fe 2 +2 3 Tolima 1 +1 3 Bucaramanga 1 +1 3 Fortaleza 2 -4 0

Santa Fe volverá a tener acción en la Liga BetPlay II-2025 el martes 25 de noviembre, cuando reciba en el ‘Coloso de la 57’ a Deportes Tolima, en un partido programado para las 7:30 p. m. (hora colombiana). Por su parte, Fortaleza se verá las caras con Bucaramanga en el estadio Américo Montanini.