Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Dayro Moreno se consagró goleador del continente; el de Once Caldas celebró en la Sudamericana

Dayro Moreno se consagró goleador del continente; el de Once Caldas celebró en la Sudamericana

El experimentado goleador tolimense terminó adjudicándose una importante distinción en la Copa Sudamericana 2025. ¡Dayro Moreno y Once Caldas festejan!

Por: EFE
Actualizado: 22 de nov, 2025
Comparta en:
Dayro Moreno celebrando con Once Caldas en la Copa Sudamericana.
Dayro Moreno celebrando con Once Caldas en la Copa Sudamericana.
afp.

Publicidad

Publicidad

Publicidad