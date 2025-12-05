Figura de Selección Colombia es noticia de último minuto, por decisión previo al Mundial

Hace un par de horas, jugador de la Selección Colombia se convirtió en tema noticioso por trascendental decisión que tomó respecto a su futuro profesional. Su club ya lo comunicó de manera oficial.

Se trata de Camilo Vargas, actual guardameta del Atlas de México; cuadro en el que ya lleva un tiempo considerable siendo una de las principales figuras del plantel. Es más, el colombiano es considerado como ídolo, referente y hasta leyenda de la institución por los años y títulos ganados.

No obstante, con un nuevo mercado de pases casi que a la vuelta de la esquina, el futuro del bogotano estaba en ‘veremos’ y, con varios rumores ‘sonando’ referente a lo que sería su próximo destino para el golero colombiano; ahora, noticia aclaró el panorama tanto para Camilo, como para toda la hinchada del cuadro mexicano.

“En el corazón palpitante de La Ciudad de La Furia, donde la lealtad se forja a fuego lento y los gritos de La Fiel son un trueno incesante, se levanta una figura. No es solo un portero; es el Superhéroe Colombiano, el hombre que detuvo el tiempo y reescribió la historia. Hoy, Atlas FC anuncia que su leyenda no tendrá fin: Camilo Vargas se ha vuelto ETERNO”, indicó de entrada el comunicado del conjunto ‘rojinegro’, donde aclaró si el guardameta ‘cafetero’ continuaba o se despedía de la institución.



Y es que, resaltando sus números de locura y todo lo realizado desde su llegada a Atlas, el mismo equipo confirmó la extensión de contrato con Camilo Vargas, quien firmó por dos años más con los mexicanos: “Su llegada, el 5 de julio de 2019, fue el presagio de una era. El nacido en Bogotá, arribó para ser la pieza clave que encendería la Transformación que La Ciudad de La Furia había esperado por décadas. La historia de Camilo es una serie de hazañas inmortales”.

“A lo largo de 238 partidos y más de 20 mil minutos, el Superhéroe Colombiano ha defendido con honor la armadura Rojinegra en cada gran escenario: Liga MX, Liga de Campeones de la Concacaf, Leagues Cup, Campeones Cup y Super Copa de la Liga MX. La renovación de Camilo Vargas es la declaración de que Atlas FC ha asegurado a su protector. Su nombre no solo estará en los libros, estará grabado en el ADN de la Ciudad de La Furia; Camilo Vargas es sencillamente ¡ETERNO!”, agregó el comunicado de Atlas.