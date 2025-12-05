Sorteo Mundial 2026 tendrá a Falcao, Yepes y más leyendas de la Selección Colombia presentes

El sorteo del Mundial 2026, programado para el viernes 5 de diciembre a las 12:00 p. m., hora colombiana, en el Centro de Artes John F. Kennedy, de Washington, tendrá amplia cuota de protagonismo colombiano desde varios frentes.

Uno de los que se llevará gran parte de la atención será Danny Ramírez, actor estadunidense de ascendencia colombiana que tendrá a cargo la presentación del evento.

Además, la delegación ‘cafetera’ es encabezada por Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, así como por el entrenador argentino Néstor Lorenzo.

Por otra parte, la FIFA, ente rector del fútbol internacional y organizador de la Copa del Mundo, invitó a varios exjugadores del país como parte de su grupo de leyendas para engalanar la ceremonia.



Es así como Falcao García, que ha manifestado aún no estar retirado, lidera una robusta legión llena de nombres ilustres que estarán representando al tricolor nacional junto a otras estrellas del resto del orbe.



Falcao, Yepes y más colombianos presentes en Sorteo del Mundial 2026

Radamel Falcao García, que anunció que volvería a jugar profesionalmente en enero de 2026, es uno de los que más pantalla se ha dado con entrevistas a diferentes medios de comunicación.

Publicidad

Junto al ‘Tigre’ también se han citado en Washington el defensor Mario Alberto Yepes, excapitán de la Selección Colombia y próximo a celebrar su partido de despedida; el exdelantero Juan Pablo Ángel; así como el exarquero Faryd Mondragón, entre otras figuras que no han parado de compartir su estadía en el lugar con diversas publicaciones en redes sociales.

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

Publicidad

⦁ Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

⦁ Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

⦁ Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

⦁ Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, 4 clasificados del repechaje europeo y 2 de la repesca intercontinental.

