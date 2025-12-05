¿A qué hora y por dónde ver por TV, EN VIVO HOY, el sorteo del Mundial 2026?

La FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá este viernes en la ciudad de Washington, con 4 bombos, 48 selecciones -más que nunca- y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.

El sorteo empezará a las 12:00 p.m. (hora colombiana) en The Kennedy Center, el centro cultural nacional de Estados Unidos, cedido por Trump a la FIFA para el evento.

Las 48 selecciones participantes se dividirán en 12 grupos con 4 países en cada uno que saldrán de 4 bombos.



En el Bombo 1 están los tres anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá- además de las mejores selecciones del ranking FIFA y grandes favoritas: Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.

Publicidad

El Bombo 2 lo comparten Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal.

El Bombo 3 está conformado por Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán.

Publicidad

El Bombo 4 lo componen Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, además de otras seis selecciones que se definirán en las dos repescas de marzo, la europea y la intercontinental, con Italia, Suecia o Dinamarca entre las que aspiran a entrar. También podrían sumarse Bolivia, Jamaica o Surinam.

Este elevado número de participantes hará que por primera vez se introduzca la ronda de dieciseisavos de final y que el torneo termine con 104 partidos, 40 más que el Catar en 2022.



¿A qué hora y en dónde ver, EN VIVO HOY, el sorteo del Mundial 2026?

Este viernes 5 de diciembre, en Estados Unidos se llevará a cabo la realización del sorteo del Mundial 2026, donde la Selección Colombia figura como una de las favoritas.

El evento tendrá transmisión de Ditu, Gol Caracol y www.golcaracol.com, desde las once de la mañana (hora colombiana).



Las particularidades del sorteo

México, Canadá y Estados Unidos se identificarán con bolas de colores diferentes y serán asignados como cabezas de serie a los grupos A, B y D, respectivamente, para garantizar que jugarán sus partidos de la fase de grupos en territorio propio.

México disputará dos partidos en Ciudad de México -entre ellos el inaugural- y uno entre medio en Guadalajara; Canadá disputará el primero en Toronto y los otros dos en Vancouver; mientras que Estados Unidos debutará y cerrará el grupo en Los Ángeles, viajando a Seattle para el segundo.

Publicidad

Además, España y Argentina, las dos selecciones con mejor ranking FIFA, se ubicarán en cuadros opuestos para garantizar que solo puedan cruzarse en una eventual final, en caso de que ambas avancen como primeras de grupo. El mismo criterio se aplicará a Francia e Inglaterra, tercera y cuarta del ranking.

El sorteo también evitará que países de la misma confederación -con excepción de la UEFA, con 16 equipos clasificados- queden encuadrados en el mismo grupo.

Publicidad

Si bien el sorteo del viernes definirá los enfrentamientos en la fase de grupos, el calendario final del torneo, con detalles de estadios y horarios, de dará a conocer el sábado.



Estrellas del deporte y la música

La FIFA ha elegido al excapitán inglés Rio Ferdinand como presentador del sorteo, que contará sobre el escenario con leyendas de los cuatro grandes deportes estadounidenses: Tom Brady (fútbol americano), Shaquille O'Neal (baloncesto), Wayne Gretzky (hockey hielo) y Aaron Judge (béisbol).

En paralelo habrá un espectáculo con los artistas Andrea Bocelli, Village People -autores de 'YMCA', el himno de campaña de Trump-, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, presentado por la modelo Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor Danny Ramirez.