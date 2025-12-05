Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿A qué hora y por dónde ver por TV, EN VIVO HOY, el sorteo del Mundial 2026?

¿A qué hora y por dónde ver por TV, EN VIVO HOY, el sorteo del Mundial 2026?

Este viernes, se realizará el sorteo de grupos para la Copa del Mundo 2026, en territorio norteamericano. Y Ditu, Gol Caracol y www.golcaracol.com transmitirán este evento.

Por: EFE
Actualizado: 5 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
El trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
El trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad