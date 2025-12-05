Duras palabras de David Ospina tras pelea al final de Nacional vs. Medellín; "no es el mensaje"

El incidente entre el portero de Independiente Medellín, Washington Aguerre, y los jugadores de Atlético Nacional, sigue dando de qué hablar. Finalizado el partido, el uruguayo fue protagonista de peleas con varios jugadores rivales, en especial con Matheus Uribe, al que se le vio tratando de golpearlo con los puños. Estos hechos han generado un rechazo a la violencia por parte de los aficionados del fútbol y de los propios protagonistas del juego, como lo hizo ver David Ospina en la rueda de prensa posterior.

El golero de la Selección Colombia fue contundente en afirmar que esos actos no se deberían repetir: "Yo creo que siempre desde la parte de nosotros tratamos de darle un espectáculo para que ese mensaje sea muy claro, lastimosamente cuando sucede por una sola persona pues es complejo, yo creo que ese no es el mensaje, aquí necesitamos dar el mensaje de paz, de que la gente venga a disfrutar un espectáculo, a disfrutar un juego, las dos hinchadas, yo creo que Medellín en eso siempre se ha caracterizado, se ha hecho un esfuerzo grande para que sea la única plaza donde se reciban las dos hinchadas. Entonces yo creo que ese mensaje está errado y no podemos seguir por ese camino".

Ya en el túnel de vestuarios, el árbitro Wilmar Roldán tomó una drástica decisión por el comportamiento de los jugadores. El juez le mostró la tarjeta roja tanto a Aguerre, como a Uribe y ahora tendrán que esperar a que la Dimayor publique los partidos de sanción que tendrían ambos por esos inconvenientes. Por el momento se perderán el último partido del cuadrangular A de la Liga BetPlay 2025-II. El arquero 'poderoso' contra Junior en el estadio Atanasio Girardot, y el volante 'verdolaga' frente al América de Cali en condición de visitante.



Washington Aguerre Nacional Medellín - Foto: Transmisión

Palabras de Alfredo Morelos luego del partido

Ya en el plano deportivo, el delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, dio sus impresiones del encuentro frente al 'poderoso': "Feliz, dichoso de este gran gol que se me dio y más para la victoria. Y estamos muy felices en el sentido que el partido fue importante, necesitábamos los tres puntos y se dio. Y nada, dichoso. Ahora esperar a ver que se den los resultados para ir a la ciudad de Cali y buscar el triunfo".

Finalmente, se refirió a la ambición que tienen de llevarse los dos torneos que están disputando, la Liga y la Copa BetPlay. "Hay que confiar en esta gran familia hasta el final. Nosotros somos grandes jugadores que quieren, quieren todo para esta gran institución. Somos el equipo más grande del país. Un equipo que ha ganado todo, pues, en el sentido de que tiene más títulos acá a nivel Colombia. Obviamente nosotros estamos dichosos, todo jugador quiere venir acá a esta institución, nosotros debemos sentirnos afortunados de estar aquí, de jugar, de sudar esta camiseta, y vamos hasta el final por la Copa y si no, la Liga también", sentenció.