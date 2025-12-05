Síguenos en:
Sorteo del Mundial 2026, EN VIVO HOY, por Ditu, Gol Caracol y www.golcaracol.com

Este viernes, se llevará a cabo el sorteo del certamen mundialista; mismo, al que la Selección Colombia asistirá el próximo año. Sígalo EN VIVO por Ditu y Gol Caracol.

Por: AFP
5 de dic, 2025
Editado por: Gol Caracol
Trofeo Mundial FIFA: sorteo de grupos tendrá segunda parte; hora y fecha.jpg
La segunda parte del sorteo de podrá ver en vivo por TV.
Foto: FIFA.

