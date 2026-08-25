Figuras de Selección Colombia que podrían cambiar de club, a días del cierre de mercado de fichajes

Deiver Machado

El lateral izquierdo quedó como agente libre después de haber salido del Nantes, de Francia, y ha sonado durante estas semanas para algunos clubes del fútbol español. Sin embargo, el Elche parecer ser su posibilidad más cercana y se tiene la expectativa de que en las próximas horas se pueda confirmar su futuro, luego de varias temporadas en el balompié francés.

Daniel Muñoz

Gracias a su buen rendimiento con Crystal Palace y con un prestigio ganado en la Premier League, el nombre del lateral derecho antioqueño ha venido manejándose en los medios ingleses como posibilidad de refuerzo para Everton. Incluso, la prensa informó el lunes pasado que el equipo azul de Liverpool hará un intento por quedarse con los servicios del hombre del seleccionado colombiano.

Richard Ríos

En Benfica le han abierto la puerta a una negociación con el volante paisa para el club que tenga interés en él. Se informó hace un par de días que los empresarios de Ríos están en la búsqueda de una nueva oportunidad para el exjugador de Palmeiras. El club luso pediría 40 millones de euros por sus derechos, según el diario 'Récord'. El lunes pasado la prensa italiana aseguró que la Roma lo tiene en la mira. Un escollo a superar es el pedido económico de su actual equipo.

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James Rodríguez

El legendario '10' de la Selección Colombia no tiene aún claro si seguirá su carrera deportiva en este segundo semestre de 2026. Aunque se viene preparando en la parte física, algunas posibilidades en el fútbol de Italia, Turquía y Brasil no han avanzado y se han quedado en versiones de prensa. Su falta de continuidad en Minnesota de la MLS en el primer semestre y su regular Mundial tampoco es que le ayuden mucho en esa búsqueda.



Luis Javier Suárez

La relación actual del samario con los hinchas del Sporting de Lisboa se ha venido deteriorando y en este mercado de fichajes sonó para Barcelona. Sin embargo, este martes circuló una noticia relacionada con Suárez y un posible interés del Nottingham Forest, de la Premier League. El atacante tiene como carta de presentación sus números impactantes en la temporada 2025/2026. Pese a esto, el Presidente del cuadro luso aseguró que el colombiano permanecerá en la nómina.

Luis Javier Suárez en acción de juego con Sporting Lisboa frente al Alverca por la Liga de Portugal. Foto: AFP

¿Qué otros colombianos podrían cambiar de camiseta para la temporada 2026/2027?

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*El volante o extremo Nelson Deossa fue puesto en el listado de posibles refuerzos para América, de México. En Betis, de España, están a la expectativa de una buena oferta para dejarlo partir.

*El extremo Johan Carbonero podría marcharse del Internacional, de Brasil. Según reportó 'Globo Esporte' este martes, Krasnodar, de Rusia, preguntó por el exOnce Caldas y estaría dispuesto a pagar una suma de dinero considerable para contratarlo.