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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Reapareció David Ospina; duro entrenamiento tras fallido paso a Atlante, de México

Reapareció David Ospina; duro entrenamiento tras fallido paso a Atlante, de México

David Ospina nuevamente es noticia por un video en el que se ejercita de manera intensa, luego de que Atlante informó sobre una lesión en su codo, que le impidió jugar allí.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 25 de ago, 2026
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David Ospina es nuevo jugador del Atlante de México.
David Ospina es nuevo jugador del Atlante de México.
Foto: AFP

David Ospina nuevamente vuelve a ser tema noticioso, luego de una importante reaparición con video en las redes que dejó buenas sensaciones, tras la difícil lesión que le impidió si quiera debutar con el Atlante, de México.

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Y es que pocos días después de haber quedado eliminado en el Mundial 2026 con la Selección Colombia; el guardameta antioqueño fue oficializado en su nuevo equipo, donde las expectativas y sensaciones eran muchas por su experiencia y recorrido internacional.

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Sin embargo, los problemas físicos nuevamente lo afectaron y, mientras empezaba a ponerse a punto para entrar al ritmo del grupo; Ospina sufrió una lesión en su codo, que fue causal para poner en 'veremos' el contrato de Atlante, que fue el encargado de darle desarrollo a la noticia.

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Sin embargo, después de dicho comunicado, el guardameta paisa estuvo ausente de las redes sociales y la opinión pública, hasta este martes. Hace horas, a través de de Instagram, a David Ospina se le vio entrenando fuertemente, realizando varios ejercicios para el fortalecimiento de brazo, hombro y codo.

Por sus movimientos y gesticulación durante la práctica, parece ser que cada vez se encuentra mejor y más cerca de regresar a los terrenos de juego. Mientras completa todo su proceso de recuperación, Ospina se pone a punto de cara a lo que viene para él.

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¿Y ahora qué viene para David Ospina?

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Aunque mucho se ha hablado sobre el futuro de David Ospina, luego de lo que fue dicho comunicado de Atlante; hay un dato importante de aquel texto, en el que el cuadro mexicano puntualizó y no se puede pasar por alto.

Inicialmente, Atlante había comunicado que se había decidido culminar por mutuo acuerdo el contrato don el golero colombiano. Sin embargo, a las pocas horas volvió a salir otro comunicado, en el que el conjunto 'manito' puntualizó que solo se le pondrá una pausa a dicha vinculación, esperando a ver qué sucede con la recuperación de Ospina.

"El Club Atlante informa que, de común acuerdo con el Portero David Ospina, se ha determinado poner pausa a su vínculo con la institución Azulgrana, a espera de la evolución de la lesión que presenta en el codo. Esta determinación se tomó priorizando en todo momento el bienestar y la salud del arquero colombiano, quien ya se encuentra en proceso de rehabilitación; la decisión final sobre su continuidad será tomada por ambas partes conforme a su diagnóstico en las próximas semanas", fueron las palabras del club mexicano, quien confirmó un análisis posterior a la recuperación del guardameta.

De esta manera, lo que resta es que Ospina se recupere totalmente de su problema físico y, posterior a eso, hacer las revisiones correspondientes para ver si es posible poner en marcha el contrato inicialmente pactado o, si por el contrario, se culmina de manera definitiva.

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