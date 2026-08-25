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Gol Caracol  / Ciclismo  / Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 4

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 4

En Gol Caracol le contamos cómo le fue a los 'escarabajos' en la cuarta jornada de la ronda ibérica que tuvo un sube y baja constante en 104 kilómetros.

Por: EFE
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Juan Felipe Rodríguez, ciclista colombiano.
Juan Felipe Rodríguez, ciclista colombiano.
AFP.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) dejó la 81 edición de la Vuelta a España sentenciada con una exhibición en solitario marca de la casa que le llevó a la victoria en la cuarta etapa, disputada a través de 104,8 km con salida y llegada en Andorra la Vella, primera cita de montaña en la que trituró a todos sus rivales, condenados a luchar por el segundo puesto.

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Pogacar estrenó su palmarés en la Vuelta en 2019 con victoria en Andorra, en Cortals D'Encamp. Siete años y cinco maillots del Tour después reapareció en la ronda con otro laurel adornado con una lección magistral de las suyas que deja sentenciada la Vuelta y su primer maillot rojo.

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A su estilo demoledor cerró el debate con un ataque a 50 km de meta, subiendo la Collada de Beixalìs, incontestable, que condenó a la impotencia a sus rivales. Su exhibición se tradujo en meta en diferencias abismales. Un grupo de seis llegó a 2.39 con Widar, Gall, Onley, Kuss, Mas y Roglic. Carapaz, a 2.57.

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Una estocada hasta la bola del fenómeno nacido hace 27 años en Klanec, el mismo que tiene en su palmarés 129 victorias, 21 de ellas esta temporada, el de los 5 Tours, 1 Giro, 2 Mundiales, 4 Liejas, 3 Flandes.......el que va camino de ser el noveno ciclista en tener las tres grandes en su historial.

La Vuelta entrará en España este miércoles conociendo gran parte de la película. La estrella eslovena ya tiene 3.21 minutos sobre su renacido compatriota Primoz Roglic y 3.32 respecto a Enric Mas. En un minuto, el grupo de aspirantes al podio, con Kuss, Onley, Carapaz y Gall en la "pomada".

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En cuanto a los colombianos, Harold Tejada fue el mejor al cruzar 13° a 4:34 de 'Pogy'. La sorpresa del día la dio Juan Felipe Rodríguez, quien trabajó fuertemente para ayudarle a Richard Carapaz en la montaña. Pasó la meta a 12:49 del esloveno. El gran damnificado fue Santiago Buitrago, la carta del Bahrain Victorious que se despidió de la lucha por la general, tras perder más de 20 minutos.

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Clasificación general de los colombianos en la Vuelta a España 2026, tras la etapa 4

14. TEJADA Harold | Equipo XDS Astana | 5:30
29. RODRIGUEZ Juan Felipe | EF Education - EasyPost | 12:49
49. SOSA Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | 22:32
62. BUITRAGO Santiago | Bahréin - Victorioso | 23:43
128. MARTINEZ Juan Guillermo | Picnic del equipo PostNL | 26:14

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