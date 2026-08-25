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Gol Caracol  / Antoine Griezmann ya se hace sentir en la MLS y recoge laureles con la camiseta de Orlando City

Antoine Griezmann ya se hace sentir en la MLS y recoge laureles con la camiseta de Orlando City

El delantero francés Antoine Griezmann recibió un reconocimiento en las últimas horas y de esa manera, comenzó a dar frutos tras el boom de su contratación en la MLS.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Antoine Griezmann
Antoine Griezmann; Jugador del Orlando City
AFP

El francés Antoine Griezmann fue elegido el mejor jugador de la jornada 22 de la Major League Soccer (MLS) tras liderar con un doblete la victoria del Orlando City contra el Real Salt Lake (2-1).

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El 'ex' de Real Sociedad, Atlético de Madrid o Barcelona igualó el partido en el minuto 53 y anotó el gol de la victoria en el 80 tras finalizar con su pierna derecha una jugada embarullada en el área rival.

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Es la primera vez que Griezmann es designado mejor jugador de la jornada desde su desembarco en la MLS el pasado 7 de julio.

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El francés suma 3 goles en los 6 partidos que ha jugado con el Orlando City en la MLS, todos ellos como titular.

Desde su llegada, 'Los Leones' han sumado 10 puntos, y ya ocupan la novena posición de la tabla en la Conferencia Este, la última que da derecho al 'play-in'.

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Sin Griezmann, el Orlando City había logrado 14 puntos en 15 partidos y estaba fuera de puestos de acceso a la postemporada.

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