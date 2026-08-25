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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 4; Tadej Pogacar no tiene rival

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 4; Tadej Pogacar no tiene rival

Este martes, la cuarta jornada de la Vuelta a España 2026 dejó como ganador al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien atacó a más de 45 km de meta.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Getty Images.

Este martes, la etapa 4 de la Vuelta a España 2026 se disputó por las carreteras de Andorra La Vella con un trazado de 104 kilómetros, el más corto de esta edición de la carrera. El ganador fue el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quién atacó a 49 kilómetros de la meta y celebró en solitario.

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Los corredores tomaron la salida y un grupo de 14 pedalistas intentaron armar la fuga, entre ellos, el colombiano Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL). Sin embargo, no rindió frutos de inmediato y tuvieron que pasar varios kilómetros hasta que se formó el grupo de escapados con Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Matthew Brennan, Ben Tulett, Eddie Dunbar, enero Hirt, Simon Dalby, Pablo Doble, Lorenzo Fortunato, Mario Aparicio y el 'escarabajo' Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma).

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Más tarde, cuando todo pintaba tranquilo, Pogacar atacó a 49 km y se marchó en solitario, sin encontrar respuesta de otro rival. De ahí en adelante fue un monólogo del esloveno al sumar puntos en los puertos de Collada de Beixalis, Coll d'Ordino y Alto de la Comella, y el esprint en Ordino.

Pogacar cruzó la línea de meta y le sacó 2:39 a Jarno Wido (Lotto Intermaché) y Felix Gall (Team CMA CGM de Decathlon), quienes completaron el podio de la fracción.

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En cuanto a la general, 'Pogy' ya tiene una renta de 3:21 sobre Primoz Roglic (Red Bull BORA hansgrohe) y de 3:32 ante Enric Mas (Movistar Team).

Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
afp.

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 4

  1. POGAČAR Tadej | Equipo de los Emiratos Árabes Unidos - XRG | 7:38:59
  2. ROGLIČ Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 3:21
  3. MAS Enric | Equipo Movistar | 3:32
  4. KUSS Sepp | Equipo Visma | Alquila una bicicleta | 3:44
  5. ONLEY Oscar | Netcompany INEOS | 3:45
  6. CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | 3:50
  7. GALL Felix | Equipo CMA CGM de Decathlon | 3:57
  8. SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 4:06
  9. WIDAR Jarno | Lotería Intermarché | "
  10. VINE Jay | Equipo de los Emiratos Árabes Unidos - XRG | 4:11
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