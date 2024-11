Néstor Lorenzo desarmó a hombre que le reclamó en rueda de prensa de la Selección Colombia

El entrenador de la Selección Colombia y el lateral Johan Mojica atendieron a los periodistas acreditados el lunes 18 de noviembre en Barranquilla, como es habitual en la antesala de cada partido de las Eliminatorias Sudamericanas.

En este caso, la conferencia correspondió al cotejo contra Ecuador , programado para el martes 19 del mismo mes a las 6 de la tarde en el estadio Metropolitano de la capital atlanticense y válido por la fecha 12 de la competición.

Sin embargo, lo que parecía un encuentro sin mayores novedades y similar a los anteriores, donde se tocan temas del partido, se alcanzó salir de su libreto tradicional gracias a un particular reclamo de uno de los comunicadores sobre el final de la misma.

Publicidad

Se trató de una solicitud hecha de manera pública al estratega argentino Néstor Lorenzo , pedido que aparentemente no tenía como intención provocar una respuesta debido a que posteriormente hubo una consulta.

Sin embargo, el timonel de los ‘cafeteros’ no se quedó callado y atendió el requerimiento, también en público, para no dejar el asunto en el aire. Eso sí, fueron palabras a la altura, con decencia y sin ningún tipo de ataque personal.

Publicidad

DT de Selección Colombia respondió a reclamo en rueda de prensa

Todo ocurrió cuando uno de los periodistas, micrófono en mano, le dijo al entrenador que abriera más espacios para la atención a los reporteros en los diferentes espacios en los que trabaja el equipo.

“Me gustaría hacerle una solicitud formal y respetuosa, que en próximas oportunidades, cuando hagamos viajes internacionales, tenga más en cuenta a la prensa para ver algo más de los entrenamientos y compartir un poco más con los jugadores, ya que nos limita bastante no tener ese contacto”, dijo el corresponsal antes de formular su pregunta.

Frente a ello, Lorenzo no dejó pasar por alto el reclamo y contestó para explicar que de su parte se cumple con todo lo que le piden y que no es de su resorte lo que le estaban endilgando, por lo que se blindó al señalamiento.

Publicidad

“Trato de cumplir absolutamente con todos los protocolos que me exigen Conmebol y la Federación y creo que un poquito más, todavía. Así que no sé. En pocos días tenemos que trabajar mucho, muy concentrados, y si se puede mejorar algo, se mejorará, pero no estamos incumpliendo ninguno de los protocolos que nos exigen”, insistió en principio.

Y se sacó toda culpa de encima: “Lo quiero aclarar porque puede parecer que fuéramos mala onda con la prensa y eso no me parece para nada. Creo que hemos estado siempre a disposición”.

Publicidad

En video, las palabras de Lorenzo (desde el minuto 9:42):

Ante la respuesta no hubo réplicas y la conferencia continuó con normalidad, pues el periodista en cuestión no volvió a participar.