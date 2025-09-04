James Rodríguez, con cara de 'pocos amigos'; así salió del campo, tras ser sustituido

Este jueves la Selección Colombia se enfrentó a Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por el encuentro correspondiente a la penúltima jornada de las clasificatorias sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo del próximo año.

Y evidentemente, con un gol anotado y lúcida actuación en el terreno de juego, James Rodríguez fue uno de los principales protagonistas del encuentro. Y por lo mismo, su tempranero cambio llamó la atención de todos en el estadio Metropolitano.

Especialmente porque el '10' salió del campo con una cara de pocos amigos y esto no fue pasado por alto en las redes sociales.

A los 61 minutos de partido, cuando James salió por Juan Fernando Quintero, la cámara se quedó con el cucuteño, quien no mostró una sonrisa en el rostro; es más, se fue directo al banquillo de suplentes y, quitándose la camiseta, fijó su mirada al terreno de juego.