Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
ARGENTINA VS. VENEZUELA
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / James Rodríguez, con cara de 'pocos amigos'; así salió del campo, tras ser sustituido

James Rodríguez, con cara de 'pocos amigos'; así salió del campo, tras ser sustituido

El '10', quien fue protagonista con la Selección Colombia, se llevó todos los reflectores al salir del terreno de juego, tras ser sustituido a la media hora de partido.