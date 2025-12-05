Así son los rivales de la Selección Colombia en el grupo K del Mundial 2026; datos a tener en cuenta

Publicidad
Este viernes, la Selección Colombia conoció cuál será su suerte en el Mundial del próximo año. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quedó encuadrado en el grupo K, junto a la Portugal, de Cristiano Ronaldo, Uzbekistán y el ganador de uno de los repechajes intercontinentales, en lo que se prevé una zona medianamente cómoda, que tendrá como principal amenaza a los 'lusos', que llegarán al torneo luego de ser campeones de la Uefa Nations League y de realizar una muy buena campaña en las eliminatorias europeas.
La 'tricolor' de la mano de Luis Díaz, estrella del Bayern Múnich, y James Rodríguez, capitán del seleccionado, intentará superar lo hecho en el Mundial de Brasil 2014, donde llegó a cuartos de final y cayó derrotado a manos de Brasil. En ese torneo, el '10' fue figura, con actuaciones memorables que le valieron su pase al Real Madrid, y un golazo que le dio el Puskás.
Los 'cafeteros' clasificaron a la cita orbital tras quedar terceros de las eliminatorias sudamericanas con 28 puntos, luego de haber ganado siete partidos, haber empatado otros siete y haber salido derrotados en cuatro. El rival de la 'sele' que saldrá del repechaje se conocerá hasta el martes 31 de marzo, cuando se dispute la final entre Congo y el ganador de Jamaica vs Nueva Caledonia. El calendario del certamen orbital se sabrá este sábado, y ahí conoceremos a qué horas jugará nuestra selección, en qué estadios, y qué días.
-Portugal:
Técnico: Roberto Martinez
Figura: Cristiano Ronaldo (Al Nassr)
¿Cómo clasificó?: 1ª del grupo F de las eliminatorias europeas, con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota.
-Uzbekistán:
Técnico: Fabio Cannavaro
Figura: Abdukodir Khusanov (Manchester City)
¿Cómo clasificó?: 2ª del grupo A de la tercera fase de clasificación de las eliminatorias asiáticas, con 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y una derrota.
-Repechaje intercontinental 1
Jamaica:
Técnico: Rudolph Speid
Figura: Bobby De Cordova-Reid (Leicester City)
¿Cómo clasificó?: El mejor segundo de las eliminatorias Concacaf con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y una derrota en el grupo B.
Nueva Caledonia:
Técnico: Johann Sidaner
Figura: César Zeoula (US Chauvigny)
¿Cómo clasificó?: Perdedor de la final de la fase de clasificación de Oceanía contra Nueva Zelanda por 3-0. En la ronda previa, terminó primera del grupo A con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y cero derrotas.
RD del Congo:
Técnico: Sebastién Desabre
Figura: Cédric Bakambu (Betis)
¿Cómo clasificó?: Ganador del play-off de las eliminatorias africanas, luego de vencer 1-0 a Camerún en semifinales, y a Nigeria en penaltis en la final. Previamente, quedó segunda del grupo B con 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y dos derrotas.
