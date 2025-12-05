Mundial 2026: Selección Colombia tendría difícil rival en caso de ir a segunda ronda

El sorteo del Mundial 2026 instaló a la Selección Colombia en el grupo K, donde deberá enfrentar Portugal, una de las potencias del momento y equipo comandado por la estrella Cristiano Ronaldo, que a sus 40 años jugará su último campeonato del mundo.

Otro de sus oponentes será el debutante Uzbekistán, mientras que adversario restante saldrá del repechaje que afrontarán los conjuntos de Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo, repesca que se efectuará en marzo de 2026 en estadios mexicanos.

De superar esta serie, como lo tiene presupuestado el cuerpo técnico comandado por el argentino Néstor Lorenzo, los tricolores no tendrían un opponente sencillo en dieciseisavos de final.

De acuerdo con el cuadro de competencia, hay amplias posibilidades de chocar con un elenco europeo en el inicio de las llaves de eliminación directa.



Según el nuevo reglamento, a segunda fase accederán los 2 primeros de cada uno de los 12 grupos, así como los 8 mejores terceros.

Este formato da amplias posibilidades de ir a dieciseisavos de final, motivo por el que la presencia de la Selección Colombia en instancias posteriores es altamente probable.



¿Qué rival tendría Colombia en segunda ronda del Mundial?

Si la escuadra 'cafetera' es segunda del cuadrangular K, detrás de Portugal, su oponente será el segundo del grupo L, en donde están Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Pero si los tricolores dan el golpe y terminan primeros, su oponente sería de menor cartel; es decir, el tercero del cuadrangular D, E, I, J o L.

No obstante, si Colombia sufre y termina avanzando como tercero, su adversario podría ser el líder del grupo L, el de Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Los colombianos debutarán frente a Uzbekistán el 17 de julio de 2026 en Ciudad de México, seguirán el 23 del mismo mes contra en Guadalajara frente al ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo. Finalmente, cerrarán el 27 de junio contra Portugal en Miami.

Aunque la programación estaba previamente establecida, se ratificará el sábado 6 de diciembre de 2025 para que cada equipo tenga claridad sobre los estadios y los horarios que le corresponderán.