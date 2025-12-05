"En el grupo que le tocó a la Selección Colombia tenemos que trabajar mucho, sin ser triunfalistas"

El sorteo del Mundial 2026 realizado este viernes en el Kennedy Center de Washington determinó que la Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional - que saldrá de Congo, Nueva Caledonia y Jamaica -, y tras conocer a sus rivales, desde la FCF generaron sus impresiones.

Precisamente fue Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el que dio sus repercusiones concluido el sorteo en tierras norteamericanas. Habló en exclusiva con Marina Granziera, enviada especial de Gol Caracol.

"Bien, yo creo que bien. Si uno analiza muy a la ligera todos los doce grupos creo que quedaron muy parejos. Alguien me dijo ahorita que no hay grupo de la muerte, pero uno no sabe. Puede ser (el grupo de Francia), porque Noruega es un país que llegó con muy buen nivel", dijo de entrada el dirigente.



Colombia, en el sorteo del Mundial 2026 Foto: AFP

Analizando un poco más a fondo la zona que le correspondió a los dirigidos por Néstor Lorenzo, Jesurún sostuvo que deben trabajar para no pasar ninguna afugia y concretar el paso a la siguiente ronda de la Copa del Mundo a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

"Pero bien, en el caso nuestro bien, sin ser triunfalistas es un grupo donde tenemos que trabajar mucho para poder salir airoso a la ronda siguiente", continuó.

Ahora, desde la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol deberán trabajar en el apoyo logístico para elegir la sede y hotel de concentración del plantel; todo esto de acuerdo a lo que dictamine el sorteo de este sábado 6 de diciembre en donde se conocerán las ciudades de los partidos para la 'tricolor' y los respectivos horarios.

"Sí. Me dicen que también está incluido Miami, Atlanta, Guadalajara, Ciudad de México; en fin, ya mañana (sábado) tendremos los detalles exactos. A partir de mañana temprano arrancamos a buscar el apoyo logístico para concertar donde se va a quedar la selección, las rutas, en fin, todo lo logístico", concluyó Ramón Jesurún en su conversación con Gol Caracol desde la zona mixta del Kennedy Center de Washington.

Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026 Foto: AFP

Por su parte, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo precisó que "el sorteo lo tomamos con calma, porque es algo que no depende de uno, es un poco de azar lo que pasa en los sorteos. Vamos a enfrentar a un gran equipo como lo es Portugal, uno de los mejores del mundo, nos da gusto enfrentarnos a ese tipo de equipos. De Uzbekistán no conozco mucho, y el otro rival es una incógnita".