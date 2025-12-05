Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Colombia  / "En el grupo que le tocó a la Selección Colombia tenemos que trabajar mucho, sin ser triunfalistas"

"En el grupo que le tocó a la Selección Colombia tenemos que trabajar mucho, sin ser triunfalistas"

La Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional - que saldrá de Congo, Nueva Caledonia y Jamaica -; hubo reacciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de dic, 2025
La Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo K del Mundial 2026.
La Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo K del Mundial 2026.
