James Rodríguez y la ansiedad que lo aqueja para el Mundial; en Selección Colombia lo 'arropan'

Con la Copa del Mundo a varios meses todavía y un incierto futuro de cara a lo que será el próximo año; para James Rodríguez estos días, tras su salida del Club León, son solo incertidumbre.

Y es que, así como lo manifestó Néstor Lorenzo en una conferencia de prensa que se otorgó este viernes, previo al duelo contra Nueva Zelanda; el '10' ha llegado entre angustia a la concentración de la Selección Colombia, donde todos han buscado 'arroparlo' y darle ese mensaje de apoyo necesario.

No obstante, en la cabeza del cucuteño hay una preocupación, que, si bien no afecta directamente su presencia en la Copa del Mundo 2026; sí que podría ser influyente, teniendo en cuenta que el volante de 34 años necesita fútbol, rodaje y buen nivel para poder llegar a la cita orbital del próximo año.

James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas AFP

"Ahora lo de James Rodríguez pasa por el tema anímico o la ansiedad que pueda llegar a tener él para conseguir un club en el que pueda competir", indicó de entrada el entrenador argentino, dejando claro que este sí es un verdadero 'dolor de cabeza' para el '10', quien tiene de aquí hasta el cierre del próximo mercado de invierno, para encontrar un nuevo equipo.

Tras su salida del Club León, muchas son las especulaciones, pero poco las certezas. En territorio 'manito' hablaban de Estados Unidos con la MLS como principal atractivo, pero el tiempo dirá si este será el nuevo destino del futbolista colombiano, quien es figura, capitán y referente en este equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Y justamente, dándole su ligar en la Selección Colombia, el entrenador argentino se refirió a la manera en la que le han dado apoyo al cucuteño, dejando claro que, en la medida en que pueda hacerlo, le dará minutos para que pueda tener acción en cancha para los duelos frente a Nueva Zelanda y Australia, el sábado 15 y martes 18 de noviembre respectivamente; por duelo de fogueo.

"Nosotros sabemos que cuando James viene a la Selección Colombia necesita jugar y se pone a disposición de todo el grupo. Él jugará los minutos que consideremos, los partidos son muy seguidos; sábado y martes, por lo cual tenemos poca recuperación, así que seguramente trataremos de dosificar las cargas para que los jugadores no lo sufran, sobretodo en su vuelta a los clubes", sentenció Néstor Lorenzo ante los medios presentes.

Cabe destacar que el cuadro 'cafetero' enfrentará a Nueva Zelanda este sábado 15 de noviembre, a las 7:00 p.m. (hora colombiana), en un duelo preparatorio, con la mira puesta en el Mundial del próximo año. Evidentemente, el juego tendrá transmisión de Ditu, Gol Caracol y www.golcaracol.com.