"A Nueva Zelanda hay que tenerle respeto; en la Selección Colombia queremos cerrar bien el año"

Este viernes 14 de noviembre, la Selección Colombia tuvo atención a medios, previo al duelo frente a Nueva Zelanda; esto, por uno de los encuentros preparatorios, de cara a lo que será la Copa del Mundo 2026.

Y Daniel Muñoz, como una de las principales figuras del cuadro 'tricolor', salió a hablar respecto a los dos compromisos que tendrá el equipo 'cafetero' en esta doble jornada FIFA, enfatizando en que el objetivo es cerrar con broche de oro este 2025.

"Para mí, todo el cuerpo técnico y el grupo de jugadores es súper importante cerrar esta doble fecha de la mejor manera posible. ¿cómo? Con dos victorias. El trabajo que hemos venido haciendo hay que seguirlo demostrando, esa unión que nos ha llevado a estar en lo más alto; son dos partidos importantes contra dos rivales que, por supuesto, también van a competir en la Copa del Mundo, por ende, son dos selecciones mundialistas que por ahí se puede dar que nos enfrentemos en el Mundial", indicó de entrada el lateral antioqueño.

Sumado a eso, Daniel Muñoz dejó claro que no se siente titular indiscutible; por el contrario, todos los días se prepara y trabaja para ser baluarte en el equipo dirigido por Néstor Lorenzo: "Hay que seguir trabajando y demostrando lo que es Colombia. Queremos cerrar el año con dos victorias y recibir el 2026 de la mejor manera posible. Yo creo que aquí todos somos titulares, las decisiones que toma el profe con base a quién juega o quién no, siempre tiene el soporte del compañero. Desde afuera la gente puede verlo diferente, pero al final todos competimos para estar en la mejor forma posible y para darle ese dolor de cabeza al profe, para ver él como jefe quién decide poner a jugar. Es una decisión técnica, pero siempre trato de estar en la mejor forma atlética, física y futbolística posible para poder competir".

Publicidad

"La verdad que cuando uno está en la Selección Colombia el sueño es jugar y dar lo mejor para nuestro país. Siempre trato de darle lo mejor a mis compañeros, a esta selección y toda Colombia, pero de ahí a que yo sea indiscutible o titular, eso hay que ganárselo en cada entrenamiento, haciendo las cosas bien en el club y cada que tenga ese voto de confianza demostrarlo en los partidos", agregó el paisa en conferencia de prensa.

Para concluir, el antioqueño dejó claro que tanto Nueva Zelanda como Australia implicarán un reto importante para la 'tricolor': "Son dos selecciones que compiten, físicas que, por supuesto, ahorita están dentro de la Copa del Mundo y van a querer hacer las cosas de la mejor manera posible, enfrentándose a Colombia, una selección de peso como lo somos nosotros y por ahí creo que hay que tener respeto con eso, salir a competir seriamente como siempre lo hemos hecho; sea cual sea el partido para nosotros siempre es una final. Buscamos seguir consolidando a este grupo que de a poco se ha afianzado. Vamos por esa curva ascendente, pero hay que demostrarlo".

