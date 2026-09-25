Linda Caicedo y Real Madrid femenino, listas para nueva fecha en Liga F; Real Sociedad, el rival

Valencia y el Costa Adeje Tenerife protagonizarán este domingo un duelo de urgencias por abandonar el fondo de la clasificación, en una quinta jornada en la que Barcelona y el Real Madrid, primero y segundo, respectivamente, afrontarán sendos compromisos a domicilio ante el Logroño United y la Real Sociedad. Se espera que Linda Caicedo sea titular en las 'merengues'.

Es la quinta fecha de la Liga F (máxima categoría del fútbol femenino en España), pero los primeros agobios por sumar ya acechan al conjunto valenciano y al insular, que no han tenido un arranque ni mucho menos sencillo y confían en que el partido que abrirá la matinal del domingo sea un punto de inflexión.

En su regreso a Primera dos años después, el Valencia es el único equipo que todavía no ha puntuado. Cuatro derrotas que agudizan la situación del equipo dirigido por Mikel Crespo, que está acusando el salto de categoría.

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Más sorprendente resulta el arranque del Tenerife, que terminó cuarto la pasada temporada y no está encontrando la fórmula para acoplar sus fichajes y sobreponerse a salidas importantes como las de Natalia Ramos o la marroquí Sakina Diki. El conjunto insular apenas suma dos puntos, un balance pobre que nadie esperaba a estas alturas.



Tampoco ha ganado todavía la Real Sociedad, el tercer y último equipo que llega a esta jornada sin conocer la victoria. El conjunto donostiarra, que disputó la previa de la Liga de Campeones hace menos de un mes, atraviesa una situación inusual después del inesperado cambio en el banquillo provocado por la dimisión de su entrenador, Arturo Ruiz, dos días antes del inicio liguero.

Ahora recibe al segundo clasificado, el Real Madrid (el partido será a las 5:00 a.m. en Colombia), en un partido que puede servir de balón de oxígeno para cambiar la dinámica ante un rival, sobre el papel, superior. El conjunto madridista, además, tendrá que gestionar el cansancio después de estrenarse el martes en la Liga de Campeones con un empate ante el París Saint-Germain (1-1).

Linda Caicedo en la formación del Real Madrid vs. PSG por la Champions femenina. Foto oficial del Real Madrid femenino

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A la misma hora, el Badalona Women se medirá al Granada en busca de seguir escalando posiciones. El conjunto catalán viene de rescatar un punto ante la Real (0-0) en un partido que disputó durante una hora en inferioridad numérica por la expulsión de la portera María Valenzuela, mientras que el Granada llega tras caer goleado ante el Deportivo (0-3).

Acto seguido, en Las Gaunas, el líder y único equipo que cuenta todos sus partidos por victorias, el Barcelona, buscará mantener su inercia ante el Logroño United. Se espera que el conjunto azulgrana introduzca rotaciones dentro de lo que permiten sus numerosas bajas, después de disputar el miércoles la Liga de Campeones, en la que goleó al París FC (5-2).

Cerrará el sábado el duelo entre el Madrid CFF y el Alavés Gloriosas. El conjunto madrileño, que cedió el liderato en solitario al Barcelona tras caer con estrépito ante el Espanyol (5-1), tratará de dejar atrás el tropiezo y recuperar las buenas sensaciones ante un Alavés Gloriosas que, después de sufrir ante el líder (0-6), buscará reponerse y asentarse en "la liga de los mortales".

El domingo, Athletic Club y Atlético de Madrid protagonizarán un duelo entre dos históricos del fútbol femenino. Dos de los únicos doce campeones de Liga llegan separados por un solo punto y se medirán en un encuentro que se presenta equilibrado, entre dos conjuntos que, sin grandes alardes, han encontrado en el juego práctico una vía para sumar.

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También separados por un punto, Sevilla y Eibar se enfrentarán con la intención de dar continuidad a la victoria conseguida en la última jornada y seguir escalando posiciones. Un nuevo triunfo permitiría a cualquiera de los dos mirar hacia arriba y confirmar la mejoría mostrada en la fecha anterior.

La quinta jornada la cerrarán Deportivo y Espanyol, en un duelo marcado más por las dinámicas que por la distancia en la clasificación. Ambos llegan reforzados por sendas victorias contundentes y buscarán demostrar que no fueron flor de un día para encadenar un nuevo triunfo y tomar aire en la zona baja.