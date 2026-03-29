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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Juan Fernando Quintero casi marca un gol olímpico, en Colombia vs Francia; el arquero, sorprendido

Juan Fernando Quintero casi marca un gol olímpico, en Colombia vs Francia; el arquero, sorprendido

El mediocampista de la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero, por poco y deja un golazo en el NorthWest Stadium, este domingo, en el compromiso frente al combinado francés.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Juan Fernando Quintero Selección Colombia
Juan Fernando Quintero en partido con Selección Colombia - Foto:
AFP

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