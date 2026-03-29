Juan Fernando Quintero casi marca un gol olímpico, en Colombia vs Francia; el arquero, sorprendido

La Selección Colombia perdió 1-3 con Francia en el NorthWest Stadium, en Washington, aunque la 'tricolor' por poco anota un golazo, con la calidad que se le conoce a Juan Fernando Quintero, aunque al final el arquero galo lo evitó.

Al minuto 84 se dio un tiro de esquina que cobró el '20' de forma cerrada y eso sorprendió al arquero Brice Samba, quien alcanzó a reaccionar y enviar nuevamente la pelota a la línea de fondo.

Al final no hubo más emociones y Francia derrotó 3-1 a Colombia con doblete de goles de Desire Doue, y uno de Marcus Thuram. Para la 'tricolor' descontó Jaminton Campaz.



Así fue el casi gol olímpico de Juan Fernando Quintero en Colombia vs Francia: