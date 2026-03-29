¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia previo al Mundial 2026? Será en nuestro país

El Mundial 2026 está a 'la vuelta de la esquina' y la Selección Colombia lo sabe. El telón de la cita orbital se abrirá el 11 de junio, con el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, pero el debut de la 'tricolor' está programado para el 17 de dicho mes, frente a Uzbekistán. Razón por la que la fecha FIFA de marzo era clave para ultimar detalles y corregir cierto errores.

Los rivales fueron Croacia y Francia, por lo que significaban dos interesantes pruebas para conocer el nivel del equipo 'cafetero' y así saber para qué está de cara a la copa del mundo, con sede en Estados Unidos, México y Canadá. Infortunadamente, los resultados no fueron los esperados, ya que los dirigidos por Néstor Lorenzo perdieron ambos compromisos.

Contra los croatas, que contaron con Luka Modric en los últimos minutos, el resultado fue 2-1. Allí, los autores de los goles fueron Luka Vuskovic e Igor Matanovic, por parte del conjunto europeo, mientras que Jhon Arias se reportó en la Selección Colombia. Ese juego se llevó a cabo el jueves 26 de marzo, en el Camping World Stadium, Orlando, de Estados Unidos.

Posteriormente, el domingo 29 de marzo, el combinado patrio cayó 1-3 con los galos. Quien infló las redes para Colombia fue Jaminton Campaz, y en la escuadra europea quienes dijeron presente fueron Marcus Thuram y un doblete de Désiré Doué. Así las cosas, es momento de pasar la página y pensar en el último encuentro que tendrá antes de afrontar el Mundial 2026.



La formación titular de la Selección Colombia vs. Francia, en duelo de preparación. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

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"En el marco de la preparación final para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Colombia de Mayores, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, se enfrentará a su similar de Costa Rica en el partido de despedida que se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá", informó la Federación Colombiana de Fútbol.

Pero no fue lo único que comunicaron y también dieron la fecha exacta. "El juego entre Colombia y Costa Rica tendrá lugar el próximo 29 de mayo, representando la última comparecencia del combinado nacional ante su afición previo a la participación en la cita global", sentenció la FCF. Razón por la que se espera una alta presencia de aficionados en las gradas.