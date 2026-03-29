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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia previo al Mundial 2026? Será en nuestro país

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia previo al Mundial 2026? Será en nuestro país

Después de los juegos preparatorios contra Croacia y Francia, la Selección Colombia ya tiene agendado su siguiente compromiso, que será 13 días antes de la cita orbital.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
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La Selección Colombia tendrá su partido de despedida contra Costa Rica, previo al Mundial 2026
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AFP

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