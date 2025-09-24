Jugó Mundial Sub-20 con la Selección Colombia y ahora construye condominios de lujo

La Selección Colombia Sub-20 participará desde el próximo lunes 29 de septiembre, cuando se enfrente con su similar de Arabia Saudita, y se completará así la duodécima presencia de nuestro país en un evento de gran magnitud, organizado por la Fifa. Y de esa forma son muchas las figuras que vistieron el uniforme amarillo, azul y rojo en categoría juvenil y que después del retiro siguieron diferentes caminos, muchos de ellos vinculados a lo que más saben y conocen que es el balompié.

Sin embargo, el que ha incursionado en diferentes campos de inversión después de colgar los guayos es el otrora lateral derecho Camilo Zúñiga, de amplio reconocimiento por su paso por Nacional y por clubes de Inglaterra e Italia. Pero antes de lanzarse al estrellato y al ambiente internacional, el antioqueño de 39 años hizo parte de la nómina de Colombia que participó en el Mundial de Países Bajos 2025, bajo la dirección técnica de Eduardo Lara.

333708_Camilo Zúñiga

El talentoso jugador estuvo en los cuatro partidos que se disputaron en territorio neerlandés y que dejaron triunfos 2-0 sobre Italia e idénticos marcadores contra Canadá y Siria. Sin embargo, en octavos de final se perdió 2-1 con la Argentina de Lionel Messi.

¿A qué se dedica Camilo Zúñiga?

Tras el retiro, Zúñiga se ha dedicado a negocios particulares y una de las que más destaca y a la que le viene trabajando junto a sus seres cercanos es a un proyecto de confortables casas llamado el Condominio Las Palmas, en Chigorodó (Antioquia), que incluso promociona en sus redes sociales.

Publicidad

"El proyecto sigue avanzando y muy pronto estaremos entregando obras", se leyó recientemente en la cuenta oficial de dicho complejo habitacional. Junto a esto, el pasado 13 de septiembre también se observó al exjugador de los 'verdolagas' junto a Andrés Julián Rendón, quien hizo la visita y conoció de primera mano todos los avances, de un proyecto que comenzó en 2024.

De igual manera, el antioqueño cuenta con el Club Camilo Zúñiga en la que ayudan en la formación de jóvenes talentos del fútbol, a los que además les busca opciones de llegar a clubes profesionales de nuestro país e incluso a nivel internacional, aprovechando la imagen de gran profesional que dejó en la Premier League y en la Serie A.

