JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Colombianos en el exterior  / Goleador colombiano, elegido mejor refuerzo en México para 2026; lo apodan 'O Rey', como Pelé

Goleador colombiano, elegido mejor refuerzo en México para 2026; lo apodan ‘O Rey’, como Pelé

El atacante ‘cafetero’ encabeza la lista de las 5 mejores contrataciones, mismo escaño que ocupó James Rodríguez en enero de 2025, cuando llegó al León.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 29 de dic, 2025
Estadio del Club León de México, donde jugará el colombiano Díber Cambindo en 2026.jpg
Estadio en el que jugará Díber Cambindo en 2026
Foto: Club León.

