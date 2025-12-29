Goleador colombiano, elegido mejor refuerzo en México para 2026; lo apodan ‘O Rey’, como Pelé

La Liga MX es una de las primeras que prende motores en el continente americano, pues tiene su primera fecha en el fin de semana que va del viernes 9 al domingo 11 de enero. Por ello, la mayoría de equipos ya están armados y en plena pretemporada, motivo por el que en ese país apareció el escalafón de las contrataciones más destacadas para 2026.

El encargado de publicar el ‘ranking’ fue el diario El Nacional, de Ciudad de México, que puso en la cima de la clasificación a un artillero ‘cafetero’ que curiosamente no hace parte de la Selección Colombia. El resto de integrantes del ‘ranking’ son de Brasil, Estados Unidos y México.



Colombiano apodado como Pelé, mejor refuerzo en México

Se trata del atacante caucano Díber Cambindo, que se consagró como goleador del Necaxa y hombre que fue transferido al Club León, donde fue presentado como si fuera un monstruo.

𝗪𝗵𝗮𝘁𝗰𝗵𝗮 𝗴𝗼𝗻𝗻𝗮 𝗱𝗼 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝘆𝗼𝘂? 😎 pic.twitter.com/VioMxBW5FA — Club León (@clubleonfc) December 27, 2025

Lo singular es que el periódico en cuestión reveló el curioso apodo que le tienen al artillero, pues se refiere a él con el sobrenombre de ‘O Rei’, apodo que tenía el ya fallecido Pelé, considerado como el mejor futbolista de la historia.

La llegada de Cambindo al elenco ‘esmeralda’ fue descrita de la siguiente manera por El Nacional: “Hace apenas tres torneos fue campeón de goleo con el Necaxa al haber convertido ocho anotaciones. ‘O Rei’ Cambindo marcó seis en el pasado torneo y dio dos asistencias. Vivirá su tercera experiencia con un equipo de la Liga MX tras Cruz Azul y los ‘Rayos’”.



El resto de fichajes destacados, en su orden, son: los mexicanos Daniel Aceves, lateral que pasó del Pachuca al Monterrey; Ángel Sepúlveda, atacante que fue del Cruz Azul a Chivas; el delantero brasileño Juninho Vieira, que llegó a Pumas desde Flamengo; y el estadounidense Brian Gutiérrez, que pasó de Chicago Fire a Chivas.

Otra coincidencia es que hace un año el fichaje más relevante había sido el de James Rodríguez, que duró una temporada sin pena ni gloria en León, club al que ahora llega Cambindo como gran estrella.



Mejores contrataciones en Liga MX 2026

Acá, el escalafón del diario El Nacional, de México:

⦁ Díber Cambindo (COL)

Posición: delantero

Equipo: pasó de Necaxa a León

Edad: 29 años

⦁ Daniel Aceves (MEX)

Posición: lateral izquierdo

Equipo: pasó del Pachuca al Monterrey

Edad: 24 años

⦁ Ángel Sepúlveda (MEX)

Posición: delantero

Equipo: pasó de Cruz Azul a Chivas de Guadalajara

Edad: 34 años

⦁ Juninho Vieira (BRA)

Posición: delantero

Equipo: pasó de Flamengo a Pumas UNAM

Edad: 29 años

⦁ Brian Gutiérrez (EEUU-MEX)

Posición: volante

Equipo: pasó de Chicago Fire a Chivas de Guadalajara

Edad: 22 a años