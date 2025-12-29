Nacional y un flamante refuerzo; ganó de todo con River Plate y le dijo "no" a clubes argentinos

Atlético Nacional está buscando reforzar su nómina con jugadores de peso y por eso desde Argentina se conoció que llegó a buen puerto en las negociaciones con un futblista que ganó de todo con River Plate. Se trata del lateral Milton Casco, quien tiene 37 años y es uno de los históricos en la época reciente del club 'millonario'.

Hace unos días, el periodista César Luis Merlo reveló que las negociaciones estaban avanzadas al tratarse de un jugador que ya tiene contrato culminado y llegaría como agente libre.

Sin embargo, al parecer la dirigencia 'verdolaga' aceleró todo y solo faltaría el anuncio oficial. "Milton Casco refuerza Atlético Nacional. Llega en condición de libre desde River. Una vez finalizada las vacaciones viaje a para revisión por una temporada Gimnasia y Newell’s gestionaron por él pero decidió jugar en el exterior", contó en redes sociales el periodista Germán García Grova.

La carrera de Milton Casco

En Gimnasia y Esgrima La Plata, donde debutó profesionalmente, disputó 75 partidos oficiales entre 2009 y 2012. Si bien no registró goles, aportó 6 asistencias y se consolidó como un lateral izquierdo sobrio, con buen posicionamiento y lectura defensiva, cualidades que le permitieron sostener la titularidad tanto en Primera División como en el ascenso.



En 2012 pasó a Newell’s Old Boys, etapa en la que mostró una versión más completa de su juego. En 103 partidos oficiales convirtió 9 goles y dio 10 asistencias, números destacados para un defensor. Fue parte fundamental del equipo campeón del Torneo Final 2013, aportando profundidad por la banda izquierda y mayor participación ofensiva, además de experiencia en competencias internacionales como la Copa Libertadores.

Su llegada a River Plate en 2015 marcó el período más exitoso de su carrera. Con más de 300 partidos disputados, Casco se transformó en un jugador clave del ciclo de Marcelo Gallardo. En River ganó múltiples títulos nacionales y fue protagonista en conquistas internacionales como la Copa Libertadores 2018 y las Recopas Sudamericanas. A nivel estadístico, sumó 5 goles y 25 asistencias, pero su verdadero valor estuvo en la regularidad y la polifuncionalidad: se desempeñó como lateral izquierdo, carrilero e incluso mediocampista.