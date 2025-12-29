Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luto en el fútbol español: falleció una leyenda del Atlético de Madrid

Luto en el fútbol español: falleció una leyenda del Atlético de Madrid

Este lunes 29 de diciembre, a los 91 años, falleció uno de los jugadores históricos del conjunto 'colchonero'.

Por: EFE
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Enrique Collar, leyenda de Atlético de Madrid.
Enrique Collar, leyenda de Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid.

Publicidad

Publicidad

Publicidad