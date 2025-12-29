Duras sanciones para Medellín y Nacional, por hechos en la final de Copa BetPlay 2025

Este lunes 29 de diciembre la Dimayor por medio del Comité Disciplinario dio a conocer las sanciones para Medellín y Atlético Nacional, por los lamentables hechos de violencia, y el uso de pólvora en los dos juegos de la final de la Copa BetPlay 2025, en el estadio Atanasio Girardot.

El club que llevó la peor parte fue el DIM, en especial por la invasión de cancha y los enfrentamientos de sus hinchas contra la policía, al finalizar el juego en el que perdieron 0-1 y quedaron subcampeones de este torneo a manos de su rival de patio.



Sanciones para Independiente Medellín y Atlético Nacional

En el informe entregado se lee que el Comité Disciplinario sanciona "a El Equipo del Pueblo S.A. (“DIM”) con seis (6) fechas de suspensión total de la plaza", y sumado a eso el casrigo monteario es de "tres millones novecientos catorce mil seiscientos veinticinco pesos ($3.914.625), por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la Final (vuelta) de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025".

Las razones principales de esta sanción es porque "se considera conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el despliegue de pancartas con textos de índole insultante, los gritos injuriosos y la invasión del terreno de juego".

Hinchas de Independiente Medellín generaron desmanes en la final de Copa BetPlay 2025. COLPRENSA.

Por su parte, en el fragmento sobre Atlético Nacional, también se informó que para "Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) una sanción de tres (3) fechas de suspensión total de plaza, así como imponer multa de tres millones novecientos catorce mil seiscientos veinticinco pesos ($3.914.625), por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 del artículo 84 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la Final (vuelta) de la Copa BetPlay Dimayor 2025, entre El Equipo del Pueblo S.A. y el Club Atlético Nacional S.A".



Además, se menciona de los retrasos en el inicio del primer y segundo tiempo, por el uso excesivo de pólvora por parte de sus hinchas en las tribunas del estadio Atanasio Girardot. De igual manera, el castigo para los 'verdolagas' fue menos que para el DIM, ya que sus seguidores no invadieron la cancha y tuvieron problemas con las autoridades.