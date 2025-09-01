“La necesidad del resultado en la Selección Colombia puede generar un poco de ansiedad”

Este jueves 4 de septiembre se medirá la Selección Colombia con Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y a pocos días de este encuentro hay mucha expectativa por lo que hay en juego en la cancha del estadio Metropolitano: la clasificación al Mundial de 2026.

Por ese motivo en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' hablaron con un mundialista y referente de la 'tricolor', Abel Aguilar, quien decidió hablar de cómo se viven esos momentos de tensión y de incertidumbre con una presión por ganar y lograr un objetivo.

"Debe haber un apoyo conjunto donde el trabajo tiene que ser en colectivo, donde esos espacios que son afuera de la cancha se deben aprovechar para eso, para dar tranquilidad para o dejarse llevar ni por el entorno y ambiente y no perder claridad de lo que es el partido y lo que hay que hacer. Seguramente ese rol lo toman los de más experiencia para guiar a los demás, es de tranquilidad pero entendiendo que es el partido decisivo y que no es bueno dejar pasar mas tiempo porque evidentemente la necesidad está", dijo de entrada el bogotano en charla con dicho espacio radial.



La Selección Colombia y la ansiedad por clasificar al Mundial

Por la misma línea Abel Aguilar mencionó que en momentos cumbre como el que tendrán los jugadores el próximo jueves en el Metropolitano "la necesidad del resultado puede generar un poco de ansiedad pero eso hay que tratar de convertirlo en ganas y deseo y es importante blindarse de lo que pueda pasar".

Adicional a eso, el exmediocampista de la Selección Colombia opinó que todos los futbolistas de la 'tricolor' deben estar pensando en el mismo objetivo y no querer mostrar lo individual, algo fundamental para lograr la clasificación al Mundial de 2026.

La Selección Colombia ya empieza a ver a sus posibles adversarios. Foto: FCF.

"No hay mas tiempo, todos deben estar conectados, no puede haber uno que esté pensando en otra cosa o quiera hacer algo diferente, muchas veces el que no tiene tanta experiencia se deja llevar por el entorno y uno debe apoyar y ser el referente no solo adentro", aseveró.



Acá más declaraciones de Abel Aguilar sobre la Selección Colombia:

*Recuerdos de cuando aplazaron la clasificación a Rusia 2018

"En momentos decisivos nos pasó contra Paraguay que era el penúltimo a Rusia, íbamos ganando y en 5 minutos nos da la vuelta y perdemos cuando lo estábamos dando por hecho, fue un momento duro porque quizás vas ganando, está la emoción de la gente pero en el fútbol no puedes dar nada por hecho. En ese momento nos faltó entender y no dejarnos llevar. Nos tocó ir a luchar la clasificación a Lima, uno debe ser consciente del momento y no dejarse llevar".

*Dayro Moreno y su convocatoria

"El momento cambia en Selección, quizás no siempre estábamos en la mejor forma, los momentos van cambiando, personalmente creo que no es un secreto que Dayro lo que está haciendo es meritorio y como compañero que estuve con él en menores y mayores le deseo lo mejor. Cuando está en esa forma hay que aprovecharlo. Por eso se lleva, uno se da cuenta que nos puede aportar, vamos a rodearlo también, porque se necesita de lo que está haciendo, que es una de las falencias del grupo. Que esté tranquilo y al final pueda expresar eso que hace en el club en la Selección".

Abel Aguilar y James Rodríguez en Selección Colombia - Foto: AFP

*El rol de la hincha de Selección Colombia

"Claro que el apoyo es importante, fundamental, que la gente esté ahí y si hay momentos donde los resultados no se dan se pide porque hay un compromiso pero el jugador debe blindarse, cuando no se nos daban esperas otro tipo de apoyo, pero entiendes el sentimiento de la gente. No se debe perder el foco ni para lo bueno, ni para lo malo".

*¿Colombia le debe pasar por encima a Bolivia?

"Yo considero que sí, el momento, la necesidad del resultado, por jugadores y nómina estoy convencido que debe ser así, tenemos una gran Selección, nos lo debemos creer y decir y transmitir confianza. Cuando ganas lo dices más, pero cuando el resultado no es, pues hay dudas, pero en este momento es realmente la confianza es la que debe hacer sacarnos lo mejor. Está Lucho, está James, en nuestra época teníamos a Falcao, Teo".