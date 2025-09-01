"A Dayro Moreno hay que meterlo en la Selección Colombia cuando los bolivianos estén cocinados"

En el programa 'Jugada Maestra', de Ditu, los panelistas liderados por Javier Hernández Bonnet dedicaron una parte del espacio para referirse a Dayro Moreno, gran novedad dentro de los jugadores convocados a la Selección Colombia, de cara a los partidos del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas que serán frente a Bolivia y Venezuela, el 4 y 9 de septiembre próximos, en los cuales se tiene la expectativa de que los de Néstor Lorenzo sellen su clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Y de entrada se presentaron opiniones sobre la presencia del jugador de Once Caldas de Manizales en el seleccionado colombiano e incluso con respecto a las posibilidades que tendría de jugar contra los bolivianos, en el estadio Metropolitano.

"A Dayro hay que hacerle la cosa fácil, no meterlo al fogón de una, yo creo que Dayro sería un fijazo cuando los bolivianos estén cocinados, mamados. A él lo convocaron por el presente de los delanteros de la Selección Colombia y por el presente del técnico de Colombia, ya que en el tema de la popularidad ha decrecido. Son tres las razones de su llamado: la primera por el presente del jugador; segundo porque los delanteros no están metiendo goles y tercero porque es una decisión de tipo político para quitarse la presión del periodismo", expresó Hernández Bonnet inicialmente.

Dayro Moreno, en la Selección Colombia Foto: X/ @FCFSeleccionCol

En el mismo tema, el que hizo su aporte fue Javier Castell, quien apuntó que "Dayro en el Once Caldas juega donde quiere. Yo creo que el llamado de Dayro es un acto de pragmatismo, con una dosis de necesidad, hay una necesidad urgente porque no hay goles. Dayro entra a la cancha y piensa no más en hacer el gol. Él (Lorenzo) no se quiso quedar con la duda".

De su lado, el profesor Nelson Gallego también concedió su opinión y afirmó que "Dayro tiene que jugar. A la edad que tiene, no hay que decirle nada. Ese muchacho es un muy buen aporte en la Selección. Dayro ya sabe que hay que hacer. Hoy en día como está el futbol, ese muchacho corre, tiene temperamento, tiene ganas".

Ahora lo que falta ver es qué decisión tomará Néstor Lorenzo inicialmente para el duelo con los bolivianos, ya que se necesita urgente una victoria para asegurar el paso a la Copa del Mundo y si considera el nombre del popular Dayro para estar el jueves en la cancha del Metropolitano, bien sea desde el vamos o como una alternativa válida para el segundo tiempo.