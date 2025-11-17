La Selección Colombia, a cerrar el año con broche de oro; Australia, último rival del 2025

La Selección Colombia acumula ocho partidos sin perder, de los cuales ganó cuatro y empató cuatro, y espera alargar esa racha positiva cuando se enfrente el martes a la irregular Australia en un amistoso en Nueva York, que será el último partido de ambos equipos en 2025.

Los cafeteros vienen de vencer 2-1 a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, un juego en el que dejaron muchas dudas en defensa y tuvieron muchas dificultades para anotar todas las oportunidades que crearon.



Colombia vs Australia EN VIVO, hora y TV del partido amistoso 2025

El duelo será en el Citi Field, en Nueva York desde las 8:30 p.m. (hora colombiana), y tendrá transmisión de Gol Caracol (señal principal de Caracol TV), por Ditu (APP), www.golcaracol.com y en el YouTube de Gol Caracol.

La narración de Colombia vs Australia por Gol Caracol será de Carlos Alberto Morales, los comentarios de Javier Hernández Bonnet, el análisis del técnico invitado Norberto Peluffo y la información de primera mano de Marina Granziera y Marcela Monsalve.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó tras el partido que a su equipo le faltó concretar "las llegadas claras" que tuvo y debe "ser más contundente y saber cerrar los partidos porque en el Mundial" no pueden suceder "este tipo de situaciones".

Ante Australia, el estratega espera seguir probando jugadores y estrategias de cara al Mundial de 2026, aunque no contará con una de sus figuras, el lateral derecho Daniel Muñoz, quien salió de la convocatoria por motivos familiares.

"Tenemos un partido dentro de tres días que es demasiado cerca. Los jugadores vienen muchos de Europa de mucha competencia y tratamos de dosificar las cargas para no tener ninguna sorpresa", señaló Lorenzo.

James Rodríguez y Luis Díaz, figuras de la Selección Colombia, fueron titulares contra Nueva Zelanda, en partido amistoso Federación Colombiana de Fútbol

En ese sentido, es posible que ante Australia aparezcan en el once titular futbolistas que no disfrutaron de minutos contra Nueva Zelanda, como el extremo Andrés Gómez (Vasco da Gama-BRA); el lateral Johan Mojica (Mallorca-ESP); los centrocampistas Juan Camilo Portilla (Talleres-ARG) y Richard Ríos (Benfica-POR); el goleador Luis Suárez (Sporting-POR), y el central Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).

Los 'socceroos', dirigidos por Tony Popovic, vienen de perder 1-0 con Venezuela en un partido en el que el estratega guardó a algunas de sus mejores fichas para enfrentar, justamente, a Colombia.

Este resultado es un fiel reflejo de su irregular momento, pues de los últimos tres encuentros perdió dos (con Venezuela y Estados Unidos) y ganó uno (con Canadá).

Los australianos, que también ya tienen su cupo asegurado al Mundial, tendrán en este juego a algunos de sus principales figuras con el portero Mathew Ryan, del Levante; el centrocampista Aiden O'Neill, del New York City, y el atacante Mohamed Toure, del Randers danés.

Igualmente estará el volante Connor Metcalfe, del St. Pauli alemán, quien se ha convertido en una de las principales figuras del equipo de Popovic gracias a su destacado nivel.

- Alineaciones probables:

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez. Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Australia: Mathew Ryan; Lewis Miller, Jason Geria, Milos Degenek, Cameron Burgess, Callum Elder; Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Ali Hassan Toure, y Mohamed Toure. Seleccionador: Tony Popovic.

Estadio: Citi Field de Nueva York.

Hora: 8:30 p.m. (hora colombiana)