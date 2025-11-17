Síguenos en::
La Selección Colombia, a cerrar el año con broche de oro; Australia, último rival del 2025

Este martes 18 de noviembre la Selección Colombia jugará en Nueva York contra Australia, en su preparación para el Mundial 2026, luego del triunfo 2-1 sobre Nueva Zelanda.

Por: EFE
Actualizado: 17 de nov, 2025
Jugadores de la Selección Colombia celebran su victoria sobre Nueva Zelanda, en partido preparatorio
