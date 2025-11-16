¿Cuál es el invicto de la Selección Colombia, de más de 15 partidos, con Néstor Lorenzo?

Con la mira puesta en lo que será la Copa del Mundo, Néstor Lorenzo sigue consolidando a una Selección Colombia, que, desde la llegada del estratega argentino al banquillo, solo sabe de invictos.

Ahora, con el reciente triunfo de la ‘tricolor’ por 2-1 frente a Nueva Zelanda, el pasado sábado; el combinado de nuestro país ya hila 17 encuentros preparatorios, o más conocidos amistosos, en línea sin perder.

Una cifra importante y muy destacada, teniendo en cuenta que Lorenzo inició su etapa con la Selección Colombia por allá en 2022. Y justamente, desde aquel 25 de septiembre, cuando los nuestros vencieron 4-1 a Guatemala; el argentino no sabe lo que es derrota en encuentros de fogueo.

James Rodríguez y Luis Díaz, figuras de la Selección Colombia, fueron titulares contra Nueva Zelanda, en partido amistoso Federación Colombiana de Fútbol

Dentro de los rivales a los que enfrentó Colombia y más destaca por haberles ganado, resalta Alemania, España, Rumanía, Japón; entre otros. Con Estados Unidos, Corea del Sur y Canadá, se sellaron las tres únicas igualdades en los 17 partidos disputados.

Publicidad

Cabe destacar que el próximo martes 18 de noviembre, Lorenzo podría extender su racha o perderla, cuando enfrente a Australia en el último duelo preparatorio de este 2025.

Este encuentro tendrá transmisión de Ditu, Gol Caracol y www.golcaracol.com, desde las 7:30 p.m. de nuestro país. El juego frente a los oceánicos está estipulado iniciar a las ocho de la noche, aquí en Colombia.

Publicidad

Lista de partidos internacionales, desde la llegada de Néstor Lorenzo a la 'tricolor':

Selección Colombia 4-1 Guatemala

Fecha: 25/09/2022

México 2-3 Selección Colombia

Fecha: 28/09/2022

Selección Colombia 2-0 Paraguay

Fecha: 20/11/2022

Festejo de la Selección Colombia, tras vencer a Alemania, en la doble fecha FIFA AFP

Publicidad

Estados Unidos 0-0 Selección Colombia

Fecha: 29/01/2023

Corea del Sur 2-2 Selección Colombia

Fecha: 24/03/2023

Publicidad

Japón 1-2 Selección Colombia

Fecha: 28/03/2023

Selección Colombia 1-0 Irak

Fecha: 16/06/2023

Alemania 0-2 Selección Colombia

Fecha: 20/06/2023

Selección Colombia 1-0 Venezuela

Fecha: 10/12/2023

Publicidad

México 2-3 Selección Colombia

Fecha: 17/12/2023

España 0-1 Selección Colombia

Fecha: 22/03/2024

Publicidad

Selección Colombia 3-2 Rumanía

Fecha: 26/03/2024

Estados Unidos 1-5 Selección Colombia

Fecha: 8/06/2024

Selección Colombia 3-0 Bolivia

Fecha: 15/06/2024

La Selección Colombia ve. España, en duelo de fogueo. Foto: FCF.

México 0-4 Selección Colombia

Fecha: 12/10/2025

Publicidad

Selección Colombia 0-0 Canadá

Fecha: 15/10/2025

Selección Colombia 2-1 Nueva Zelanda

Fecha: 15/11/2025