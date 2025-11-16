¿Cuál es el invicto de la Selección Colombia, de más de 15 partidos, con Néstor Lorenzo?

Publicidad
Con la mira puesta en lo que será la Copa del Mundo, Néstor Lorenzo sigue consolidando a una Selección Colombia, que, desde la llegada del estratega argentino al banquillo, solo sabe de invictos.
Ahora, con el reciente triunfo de la ‘tricolor’ por 2-1 frente a Nueva Zelanda, el pasado sábado; el combinado de nuestro país ya hila 17 encuentros preparatorios, o más conocidos amistosos, en línea sin perder.
Una cifra importante y muy destacada, teniendo en cuenta que Lorenzo inició su etapa con la Selección Colombia por allá en 2022. Y justamente, desde aquel 25 de septiembre, cuando los nuestros vencieron 4-1 a Guatemala; el argentino no sabe lo que es derrota en encuentros de fogueo.
Dentro de los rivales a los que enfrentó Colombia y más destaca por haberles ganado, resalta Alemania, España, Rumanía, Japón; entre otros. Con Estados Unidos, Corea del Sur y Canadá, se sellaron las tres únicas igualdades en los 17 partidos disputados.
Cabe destacar que el próximo martes 18 de noviembre, Lorenzo podría extender su racha o perderla, cuando enfrente a Australia en el último duelo preparatorio de este 2025.
Este encuentro tendrá transmisión de Ditu, Gol Caracol y www.golcaracol.com, desde las 7:30 p.m. de nuestro país. El juego frente a los oceánicos está estipulado iniciar a las ocho de la noche, aquí en Colombia.
Lista de partidos internacionales, desde la llegada de Néstor Lorenzo a la 'tricolor':
Selección Colombia 4-1 Guatemala
Fecha: 25/09/2022
México 2-3 Selección Colombia
Fecha: 28/09/2022
Selección Colombia 2-0 Paraguay
Fecha: 20/11/2022
Estados Unidos 0-0 Selección Colombia
Fecha: 29/01/2023
Corea del Sur 2-2 Selección Colombia
Fecha: 24/03/2023
Japón 1-2 Selección Colombia
Fecha: 28/03/2023
Selección Colombia 1-0 Irak
Fecha: 16/06/2023
Alemania 0-2 Selección Colombia
Fecha: 20/06/2023
Selección Colombia 1-0 Venezuela
Fecha: 10/12/2023
México 2-3 Selección Colombia
Fecha: 17/12/2023
España 0-1 Selección Colombia
Fecha: 22/03/2024
Selección Colombia 3-2 Rumanía
Fecha: 26/03/2024
Estados Unidos 1-5 Selección Colombia
Fecha: 8/06/2024
Selección Colombia 3-0 Bolivia
Fecha: 15/06/2024
México 0-4 Selección Colombia
Fecha: 12/10/2025
Selección Colombia 0-0 Canadá
Fecha: 15/10/2025
Selección Colombia 2-1 Nueva Zelanda
Fecha: 15/11/2025