La Selección Colombia, en el Mundial 2026; cuando el corazón, ni las ganas alcanzan

Colombia le puso corazón pero no le alcanzó y fue eliminada el martes en la tanda de penales 4-3 por Suiza, que disputará contra la única selección americana sobreviviente, Argentina, un pase a semifinales del Mundial 2026.

Los cafeteros tuvieron sus oportunidades en Vancouver, Canadá, pero como en todo el torneo les faltó el gol y luego encontraron en el guardameta Gregor Kobel su verdugo en la definición desde los once metros.

Los fallos de Davinson Sánchez y Cucho Hernández en los penales condenaron a una Colombia que dejó a la Albiceleste como único representante del continente americano en el Mundial 2026.

"Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible", comentó el seleccionador de Suiza, Murat Yakin.



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Los porteros Camilo Vargas y Kobel fueron claves para garantizar el empate.

Pero el guardameta del Borusia Dormund fue el héroe, al atajar el disparo de Cucho Hernández en la tanda de penales. Sánchez estrelló el suyo en el larguero.

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"No hay nada que reprochar, simplemente que a veces la pelota entra y a veces no", dijo el DT de Colombia, Nestor Lorenzo. "Este Mundial ha demostrado una calidad de arqueros impresionante", comentó, en alusión a Kobel.

- Duelo parejo -

Colombia aguantaba las arremetidas suizas iniciales y luego aplicaba presión alta: James Rodriguez armaba juego y buscaba a Jhon Arias y a Luis Díaz por la otra banda.

El puntero izquierdo del Bayern Munich intentaba combinar con sus compañeros y agrupaba al equipo en el ataque.

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Sin su goleador, Johan Manzambi, lesionado, Suiza aún contaba con un sólido y efectivo mediocampo.

Estrechó sus líneas, haciendo densa la mitad de la cancha, e imprimía celeridad en las transiciones.

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Dominaban más el balón al inicio y, en tiki-taka, avanzaban desde la línea de fondo en busca de su número 10 y capitán, Granit Xhaka.

Colombia se acomodaba y también disponía del balón.

- Las batallas de James -

Sus adversarios fueron más rápidos, pero la astucia no la perdió. Criticado por su desempeño en dieciseisavos ante Ghana, que lo exigió físicamente, James Rodríguez ganaba los duelos en el mediocampo ante los helvéticos.

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Uno de sus centros activó a Jhon Lucumí y a Jefferson Lerma.

Transcurridos los primeros 20 minutos, el 10 de Cúcuta rompió la primera línea de presión suiza con un pase vertical a la izquierda. Su acción desembocó en un remate de Gustavo Puerta, quien hizo volar a Kobel.

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Pero Suiza respondía con Fabian Rieder, encontrando espacios entre líneas. Una error de Daniel Muñoz obligó a Vargas a lucirse con dos atajadas claves antes Aron Jashari y Dan Ndoye poco antes del descanso.

- Suiza amenaza -

Suiza volvió más activada, con disparos de Djibril Sow y otra vez de Rieder. Colombia respondía con remates de Lucho Díaz y Suárez.

Para asegurar el duelo físico, Lorenzo sustituyó a Arias por Jáminton Campaz y a James por Juan Fernando Quintero. También colocó a Richard Ríos en el centro y Cucho Hernández en ataque.

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Suiza aprovechaba el reacomodo colombiano para atacarlo con velocidad. Fabian Rieder complicaba y el once europeo era el que más peligro generó antes del alargue.

- A darlo todo -

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El duelo se volvió completamente físico en el alargue. Los suizos explotaban su buena condición.

Pero Colombia no cedía. Casi la tuvo con un cabezazo de Lucumi y luego insistió con misiles de Ríos y Campaz.

Camilo Vargas volvió a ahogar el gol helvético tras un remate de un recién ingresado Zeki Amdouni.

Luego de los 120 minutos, llegaron los penales.

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Desde los doce pasos Suiza fue más certero e igualó su techo mundialista (la última vez que pisó los cuartos fue de local en 1954) y dejó a Colombia sin el sueño al menos repetir la hazaña de Brasil 2014, donde llegó a la ronda de los ocho mejores.