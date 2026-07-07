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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Juan Fernando Quintero analizó el juego frente a Suiza; "duele, fue un partido de igual a igual"

Juan Fernando Quintero analizó el juego frente a Suiza; "duele, fue un partido de igual a igual"

El volante de la Selección Colombia fue enfático, y habló tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 a manos de Suiza, desde la tanda de los penales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia
Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia
AFP

La Selección Colombia se despidió este martes del Mundial 2026 tras perder frente a Suiza en la tanda de los penales, luego de un juego de 120 minutos intensos, donde no se logró romper el cero en el marcador.

Desde el 'manchón' blanco, los dirigidos por Néstor Lorenzo no tuvieron suerte, y fallaron en dos ejecuciones que terminó condenando la eliminación tempranera en la cita orbital.

Jáminton Campaz con la Selección Colombia
Selección Colombia

Jaminton Campaz y el increíble gol que falló en Colombia vs. Suiza, en el Mundial 2026

Luis Díaz con la Selección Colombia
Selección Colombia

Luis Díaz, desconsolado en el estadio de Vancouver, tras eliminación de Colombia en el Mundial 2026

Uno de los futbolistas que habló en zona mixta fue 'Juanfer' Quintero, volante que ingresó en el segundo tiempo del compromiso y aportó grandes chances de gol.

"Estamos dolidos y no nos vamos a reprochar nada. Los que se quedan, que sean conscientes de que a veces no alcanza, y que lleven y tengan la oportunidad de llevar a Colombia al otro paso. Fue un partido difícil, hacer un análisis en este momento es complejo y es duro por el sentimiento y la frustración, fue un partido de igual a igual y eso duele", concluyó el futbolista que milita en River Plate de Argentina.

Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia
Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia
AFP

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Goles de Colombia en el Mundial 2026

Aunque la 'tricolor' no contó con un goleador destacado, como en ediciones anteriores, encontró en el juego colectivo su principal fortaleza para marcar diferencias. En el debut frente a Uzbekistán, los dirigidos por Néstor Lorenzo ganaron 3-1. Allí se estrenaron en el arco, Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jamintón Campaz.

Enseguida, contra RD Congo la Selección Colombia ganó por la mínima diferencia con un segundo gol del lateral Daniel Muñoz en el certamen, triunfo que le dio el boleto a dieciseisavos a los 'cafeteros'. En el tercer duelo de la fase de grupos, aunque se logró sumar un punto frente a Portugal, no ocurrieron goles al terminar a ceros el partido.

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Ya frente a Ghana, fue el extremo Jhon Arias quien se sumó a la lista de anotadores en el torneo, siendo este además su primer gol en un torneo oficial con su país. En el compromiso frente a Suiza, los 90 minutos terminaron a ceros también, pero en la tanda de penales Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz anotaron en sus respectivos cobros, mientras que Dávinson Sánchez y el 'Cucho' Hernández fallaron su tiros.

Gracias a esta victoria, Suiza se quedó con el paso a cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a Argentina el sábado 11 de julio, esperando seguir haciendo un papel protagonista en el certamen.

Selección Colombia vs. Selección de Suiza
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