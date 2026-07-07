Néstor Lorenzo: "nos faltó gol en el Mundial 2026; Jáminton Campaz lo tuvo, pero no fue así"

Néstor Lorenzo 'puso la cara'. Este martes 7 de julio, la Selección Colombia dijo adiós al Mundial 2026, tras perder con Suiza en octavos de final, y el entrenador habló en rueda de prensa. Allí, fue consultado sobre lo que le faltó al equipo para no llegar hasta la instancia de los penaltis, a qué se debieron ciertos cambios y sobre la falta de gol.

Recordemos que el combinado patrio anotó cinco goles en la Copa del Mundo, obra de Luis Díaz, Jáminton Campaz, Jhon Arias y Daniel Muñoz, por duplicado. Razón por la que siempre se puso la lupa sobre los hombres encargados de esa función como Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez y Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Néstor Lorenzo con la Selección Colombia AFP

¿Qué faltó para no llegar a los penaltis?

"Hacer el gol. Sabíamos que iba a ser un partido táctico, cerrado y parejo. Merecimos un poco más en los 90 minutos, por las intenciones y remates. Conforme el partido se alargó, el desgaste apareció y eso llevó a los penaltis".

¿El cambio de Campaz y 'Juanfer' a qué se debió?

"Teníamos miedo de quedar con uno menos atrás y le dimos ingreso a Jáminton Campaz y Juan Fernando Quintero para cambiar de esquema. Casi llegan los goles por las bandas; Campaz lo tuvo, pero no fue así".



¿Qué pasó con la definición en todo el Mundial?

"Gracias a todos los que se subieron a la ilusión que fuimos generando. Ahora, sobre el gol, nos pasó bastante en determinados momentos, como los partidos previos a la última doble fecha de Eliminatorias. Hoy, tuvimos 17 intentos y no convertir se paga. Contra Bolivia y Venezuela, marcamos nueve tantos, entonces se hacía bien. No hay nada que reprochar, solo que a veces entra y a veces no. También es el tema de los arqueros, donde los rivales fueron de alto nivel".