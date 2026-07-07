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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo: "nos faltó gol en el Mundial 2026; Jáminton Campaz lo tuvo, pero no fue así"

Néstor Lorenzo: "nos faltó gol en el Mundial 2026; Jáminton Campaz lo tuvo, pero no fue así"

La Selección Colombia quedó eliminada en octavos de final, tras perder con Suiza, y el entrenador, Néstor Lorenzo, habló sobre lo ocurrido en rueda de prensa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el Mundial 2026
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el Mundial 2026
AFP

Néstor Lorenzo 'puso la cara'. Este martes 7 de julio, la Selección Colombia dijo adiós al Mundial 2026, tras perder con Suiza en octavos de final, y el entrenador habló en rueda de prensa. Allí, fue consultado sobre lo que le faltó al equipo para no llegar hasta la instancia de los penaltis, a qué se debieron ciertos cambios y sobre la falta de gol.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en rueda de prensa previa al partido con Suiza en el Mundial 2026
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Recordemos que el combinado patrio anotó cinco goles en la Copa del Mundo, obra de Luis Díaz, Jáminton Campaz, Jhon Arias y Daniel Muñoz, por duplicado. Razón por la que siempre se puso la lupa sobre los hombres encargados de esa función como Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez y Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Néstor Lorenzo con la Selección Colombia
Néstor Lorenzo con la Selección Colombia
AFP

¿Qué faltó para no llegar a los penaltis?
"Hacer el gol. Sabíamos que iba a ser un partido táctico, cerrado y parejo. Merecimos un poco más en los 90 minutos, por las intenciones y remates. Conforme el partido se alargó, el desgaste apareció y eso llevó a los penaltis".

¿El cambio de Campaz y 'Juanfer' a qué se debió?
"Teníamos miedo de quedar con uno menos atrás y le dimos ingreso a Jáminton Campaz y Juan Fernando Quintero para cambiar de esquema. Casi llegan los goles por las bandas; Campaz lo tuvo, pero no fue así".

¿Qué pasó con la definición en todo el Mundial?
"Gracias a todos los que se subieron a la ilusión que fuimos generando. Ahora, sobre el gol, nos pasó bastante en determinados momentos, como los partidos previos a la última doble fecha de Eliminatorias. Hoy, tuvimos 17 intentos y no convertir se paga. Contra Bolivia y Venezuela, marcamos nueve tantos, entonces se hacía bien. No hay nada que reprochar, solo que a veces entra y a veces no. También es el tema de los arqueros, donde los rivales fueron de alto nivel".

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