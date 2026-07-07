"La Selección Colombia estaba para mejores cosas"; lamento de Luis Javier Suárez, tras eliminación

El delantero Luis Javier Suárez lamentó este martes la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 ante Suiza, al considerar que la selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo estaba para "mejores cosas".

Colombia perdió 4-3 en tanda de penales, tras empate sin goles en 120 minutos.

"Es un día triste. Creo que este equipo, esta selección, este país, estaba para mejores cosas", dijo Suárez en la señal oficial de TV del partido jugado en Vancouver, Canadá.

"Esperemos que esto sea un punto de inflexión" con vistas al futuro, expresó el goleador del Sporting de Lisboa, que no pudo anotar con la camiseta de la selección colombiana en la Copa del Mundo.



- "Inexplicable" -

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"Esperemos que sea un cambio... porque ya está bueno de quedarnos siempre a las puertas y no llegar hasta el último día", dijo Jhon Arias.

"Inexplicable. Infelizmente nos quedamos a la puerta, con ese sinsabor", siguió el extremo, quien destacó la "ilusión grande" que tenía el plantel cafetero de hacer historia en el Mundial.

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"Lo intentamos. Con la cabeza un poco más fría, hicimos un gran Mundial, pero no nos alcanza", agregó.

El lateral derecho Daniel Muñoz consideró que Colombia echó en falta sacar mejor provecho a sus ocasiones en ataque.

"Yo creo que no hay nada que reprochar, que lo dimos todo, que creamos ocasiones. Por momentos fuimos muy superiores... Ya de ahí a que no haya entrado el balón en la tanda de penales, mucha gente le dice suerte", declaró el lateral del Crystal Palace.

"No nos ahorramos nada, toda gota de sudor la dimos dentro de la cancha", agregó.