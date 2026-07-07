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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Jaminton Campaz y el increíble gol que falló en Colombia vs. Suiza, en el Mundial 2026

Jaminton Campaz y el increíble gol que falló en Colombia vs. Suiza, en el Mundial 2026

El jugador de la Selección Colombia es tema de conversación, luego de una posibilidad de anotar errada en el cierre del compromiso jugado este martes en Vancouver.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Jáminton Campaz con la Selección Colombia
Jáminton Campaz con la Selección Colombia
AFP

Después de la derrota 4-3 de la Selección Colombia con Suiza, en la definición por penaltis del juego de octavos de final del Mundial 2026; hay una opción de la que se habla en redes sociales y esa misma tuvo como protagonista a Jaminton Campaz, quien quedó cara a cara con el arquero Kobel y mandó el balón desviado, cuando no tenía obstáculo alguno.

Esto sucedió tras un grosero error de un defensa de los europeos, que intentó devolverle a su guardameta el balón, pero terminó dejándole servida esa posibilidad al jugador de Rosario Central, que no supo definir en el minuto 115.

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Hay que apuntar que el compromiso entre colombianos y suizos quedó con un marcador de 0-0, tras 120 minutos, en el estadio de Vancouver, que tuvo una masiva asistencia de público de los 'cafeteros', que terminaron con la cabeza gacha y aburridos por el marcador final.

Vea acá la opción de gol que es viral en redes, con Jaminton Campaz como protagonista:

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