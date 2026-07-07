Jaminton Campaz y el increíble gol que falló en Colombia vs. Suiza, en el Mundial 2026

Después de la derrota 4-3 de la Selección Colombia con Suiza, en la definición por penaltis del juego de octavos de final del Mundial 2026; hay una opción de la que se habla en redes sociales y esa misma tuvo como protagonista a Jaminton Campaz, quien quedó cara a cara con el arquero Kobel y mandó el balón desviado, cuando no tenía obstáculo alguno.

Esto sucedió tras un grosero error de un defensa de los europeos, que intentó devolverle a su guardameta el balón, pero terminó dejándole servida esa posibilidad al jugador de Rosario Central, que no supo definir en el minuto 115.

Hay que apuntar que el compromiso entre colombianos y suizos quedó con un marcador de 0-0, tras 120 minutos, en el estadio de Vancouver, que tuvo una masiva asistencia de público de los 'cafeteros', que terminaron con la cabeza gacha y aburridos por el marcador final.

Vea acá la opción de gol que es viral en redes, con Jaminton Campaz como protagonista:

