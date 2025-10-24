Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia femenina, a los pies de Linda Caicedo; "es de las mejores del mundo"

La Selección Colombia femenina, a los pies de Linda Caicedo; "es de las mejores del mundo"

La colombiana recibió fuerte espaldarazo y total respaldo de Ángelo Marsiglia, luego de haber goleado por 4-1 a Perú, en el debut de la Liga de Naciones femenina.

Por: EFE
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Linda Caicedo
Linda Caicedo con la Selección Colombia femenina - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad