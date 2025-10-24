Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2025, tras triunfo del América

Este viernes 24 de octubre, la Liga BetPlay le dio inicio a la jornada número 17, con tres partidazos que 'apretaron’ mucho más la pelea por ingresar al selecto grupo de los ocho clasificados.

El primer encuentro de la jornada fue el Alianza FC y Equidad Seguros, donde los de Valledupar sacaron ventaja con un 2-0 definitivo, que los dejó muy bien ‘parados’ de cara al tramo final en la definición del ‘Todos Contra Todos’.

Jesús Muñoz y Edwin Torres fueron los encargados de marcar la diferencia en el marcador, para que los dirigidos por Hubert Bodhert entraran en la pelea directa por la octava casilla.

Minutos después, la pelota rodó en el estadio Metropolitano de Techo, donde Fortaleza derrotó 2-0 a Deportivo Pasto con anotaciones de Santiago Giménez y Andrés Arroyo; de esa manera, los capitalinos llegaron a los 31 puntos, casi que asegurando su clasificación a las finales del fútbol colombiano.



Para finalizar la jornada de este viernes, América de Cali y Junior se enfrentaron en un partido lleno de goles, emociones y más.

Los ‘escarlatas’ se fueron arriba del marcador, de manera parcial, por medio de una anotación de Yimmi Chará, quien anotó en su propia puerta. De esta manera, los caleños se fueron arriba del marcador para el entretiempo.

Ronaldiño festejando anotación con Pereira, en la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Ya en el entretiempo, Bryan Castrillón sacó un remate de media distancia con el que anotó un auténtico golazo a los 54 minutos de juego.

No obstante, a los a los 83 Luis Ramos aprovechó una desatención defensiva para decretar el 2-1 definitivo, que acerca a América cada vez más al grupo de los ocho.

A la misma hora, Deportivo Pereira también había enfrentado a Águilas Doradas, que aprovechó la juventud del equipo ‘matecaña’, quien jugó por la sub-20, debido a los atrasos en los pagos a los futbolistas de la plantilla principal.

Por parte de los risaraldenses, Ronaldiño Mosquera anotó el único tanto; del otro lado, Christian David, Jorge Obregón, Santiago Mosquera, Fabián Charales y Javier Mena decretaron el 5-1 para los antioqueños.

Así quedó la tabla de posiciones:

