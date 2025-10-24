Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2025, tras triunfo del América

Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2025, tras triunfo del América

El cuadro 'escarlata' volvió a tomar fuerza en el rentado local, de la mano de David González, venciendo a Junior y escalando posiciones en la Liga BetPlay.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Acción de juego en el duelo entre América vs. Junior, por la Liga BetPlay II-2025.
Acción de juego en el duelo entre América vs. Junior, por la Liga BetPlay II-2025.
Foto: Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad