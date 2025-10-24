Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones, tras victoria de Colombia femenina

Ecuador, Argentina y Colombia tuvieron el viernes un debut de ensueño en el inicio de la Liga de Naciones femenina de Sudamérica, con un espectáculo cargado de goles que apabulló a las selecciones de Bolivia, Paraguay y Perú.

Con menos emociones y sin anotaciones, Venezuela firmó un empate con Chile en la jornada que marca un momento histórico para el fútbol femenino de la región.

En el primer tutno, la Tricolor tocó el cielo en la ciudad de El Alto al golear 4-0 al local Bolivia. Mayerly Rodríguez (3'), Stefany Cedeño (50'), Milagros Barahona (78') y Karen Flores (85') pusieron la escalera para que la selección ecuatoriana se ubique en lo más alto de la clasificación.

La Tricolor mostró buen juego aéreo y solidez en el estadio Municipal de El Alto, ubicado a 4.150 metros sobre el nivel del mar.



En Barquisimeto, Venezuela y Chile pero no se hicieron daño y firmaron un empate 0-0.

Más tarde, Argentina se impuso 3-1 a Paraguay en Buenos Aires.

Un cabezazo de Aldana Cometti (17'), un potente remate desde el sector izquierdo de Agostina Holzheier (22') y un contragolpe de Maricel Pereyra (45+3') le dieron el triunfo a la Albiceleste. Por Paraguay descontó Liz Barreto (45+2').

"Empezar así es hermoso", declaró Cometti al final del encuentro.

El resultado es "una demostración de carácter de esta selección", agregó la capitana de Argentina, que invitó a los aficionados a llenar los graderíos.

Colombia, por su parte, fue de menos a más y goleó en Medellín a Perú por 4-1.

Leyci Santos abrió el marcador para el local de penal en el minuto 5.

La apertura no frenó el ánimo de las peruanas, que tras el descanso volvieron a la cancha empoderadas y Pierina Núñez igualó el marcador en el minuto 47.

Sin embargo, Colombia impuso su mayor jerarquía y Daniela Montoya (73'), nuevamente Santos (89') e Ivonne Chacón (90+6') decretaron la goleada cafetera.

La Liga de Naciones femenina otorga dos cupos al Mundial de Brasil de 2027 y otros dos para un repechaje intercontinental.

La segunda fecha se jugará el martes, en la que Bolivia visitará a Chile; Uruguay debutará ante Argentina, Paraguay recibirá a Venezuela y Ecuador será local contra Colombia.

Resultados de la primera fecha:

En El Alto: Bolivia - Ecuador 0-4

En Barquisimeto: Venezuela - Chile 0-0

En Medellín: Colombia - Perú 4-1

En Buenos Aires: Argentina - Paraguay 3-1

Así quedó la tabla de posiciones: