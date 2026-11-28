Australia derrotó este sábado 28 de noviembre a la Selección Colombia femenina por 3-1, en un partido de preparación celebrado en Canberra, en el que las 'cafeteras' no pudieron iniciar con buen pie su preparación con vistas al Mundial de Brasil del próximo año, a pesar del golazo firmado por la delanteraLinda Caicedo.

El combinado dirigido por Ángelo Marsiglia logró llegar al descanso con empate a uno, después de que Caicedo Alegría contrarrestara en el minuto 15 el tanto anotado por Kennedy, en una acción soberbia por parte de la atacante al servicio del Real Madrid femenino.

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La estrella de la 'tricolor' tomó el balón en propio campo, y tras superar por velocidad a dos defensas locales, batió a la golera de las 'matildas', Arnold.

Linda Caicedo celebra el gol que le marcó a Australia en duelo de preparación. Foto: Getty Imágenes

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En la segunda parte, se esfumó el partido para la Selección Colombia femenina en apenas tres minutos. Primero con un tanto en propia meta de la defensa Daniela Arias, en el minuto 59, y luego con el tercer gol de Foord para las australianas.



Australia, número quince en el ránking de la FIFA, y Colombia, la número veinte, volverán a enfrentarse el próximo miércoles, 2 de diciembre en Geelong, al sur del país oceánico.

Las dos selecciones están ya clasificadas entre las 32 participantes en el Mundial de Brasil que tendrá lugar del 24 de junio al 25 de julio del próximo año.

La Selección Colombia femenina cayó contra Australia en partido de preparación. Foto: Getty Imágenes

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El cuadro dirigido por Ángelo Marsiglia perdió su primer encuentro, después de que conquistara la primera edición de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol el pasado mes de junio, tras derrotar en la final a Paraguay (4-3) en Asunción.