Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia femenina Sub-17 se metió en la 'pelea'; goleada ilusiona con las finales

La Selección Colombia femenina Sub-17 se metió en la 'pelea'; goleada ilusiona con las finales

Tras una nueva jornada del Mundial femenino Sub-17, las 'superpoderosas' se sacudieron y nuevamente entraron en la disputa directa por meterse a las finales del certamen.

Por: EFE
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Alineación titular de la Selección Colombia contra Costa de Marfil, en el Mundial femenino Sub-17
Alineación titular de la Selección Colombia contra Costa de Marfil, en el Mundial femenino Sub-17
Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

Publicidad

Publicidad