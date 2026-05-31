La Selección Colombia provocó la euforia y el colorido entre los hinchas en Bogotá; apoyo total

La oportunidad le llegó a Bogotá y los aficionados no defraudaron. A las afueras del Estadio Metropolitano de Techo, cientos de aficionados dijeron presente para alentar a la Selección Colombia y hacer el popular banderazo.

Adultos, jóvenes y niños reunidos con la ilusión de poder ver de cerca a las estrellas de la tricolor y por qué no, conseguir un autógrafo, un día antes del partido de despedida que tendrán los dirigidos por Néstor Lorenzo, este lunes 1 de junio, frente a Costa Rica en El Campín.

Desde las 5:30 de la tarde, la barra de la Fiebre Amarilla armonizó el escenario deportivo con cánticos, fuegos pirotécnicos y un grito de apoyo, que fue llamando la atención de transeúntes que se sumaron a la fiesta.

La ilusión por el Mundial 2026 es alta entre los aficionados. “Tenemos un gran equipo, yo creo que llegamos hasta cuartos de final”, comentó un hincha a este portal. “Yo al que más le tengo fe es a James, porque ese man tiene mucha pasión por la Selección”, complementó.



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No fue sino hasta las 8:30 de la noche, que llegó el momento esperado. El grupo de 26 jugadores, liderado por James Rodríguez y Luis Díaz salió y saludó a la multitud que los recibió con más algarabía.

Fue Johan Mojica, quien primero se acercó al público y lo siguieron Daniel Muñoz, Santiago Arias y Yerry Mina. Pero claro, todos aclamaban a Díaz y Rodríguez, quienes después de un par de segundos, llegaron hasta la gente para firmar camisetas y tomarse fotos.

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Bastaron cinco minutos, en los que todos los futbolistas le cumplieron el sueño a los hinchas que esperaron más de tres horas por el preciado momento.

Eso sí, algunas no se fueron del todo contentas. Emily, una pequeña niña, terminó entre lágrimas por no poder conseguir la firma de Luis Díaz. A pesar de conseguir la atención de Jhon Arias, el gran objetivo era el guajiro.

“Lucho quería verte, llevo cuatro días buscándote, espero verte”, fueron sus palabras, en medio del inocente llanto.

Lo cierto es que desde hace varios días con la presencia de la Selección Colombia en Bogotá, los hinchas se han hecho sentir, tanto en el hotel de concentración, como en el estadio Metropolitano de Techo, y no será ajeno el acompañamiento en El Campín, este lunes, en el duelo preparatorio y de despedida antes del Mundial 2026.

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Recuerde que el duelo entre la Selección Colombia y Costa Rica, este lunes 1 de junio, será a las 6:00 p.m., y se podrá ver EN VIVO, como siempre, por Gol Caracol y también en Ditu.