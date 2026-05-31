¿Por qué Keylor Navas no jugará con Costa Rica frente a la Selección Colombia?

Costa Rica está lista para medirse con nuestra Selección Colombia en el partido preparatorio y de despedida de este lunes 1 de junio en el estadio El Campín. Por eso, el técnico Fernando Batista habló previo a ese compromiso y se refirió a su rival, a la ausencia de algunos jugadores, y especialmente sobre la no convocatoria de Keylor Navas.

El exarquero del Real Madrid, quien además compartió con James Rodríguez en el equipo 'merengue', no fue llamado por el DT argentino, y el estratega decidió dar sus motivos.

¿Por qué no está Keylor Navas contra la Selección Colombia?

Batista no dudó en puntualizar en que "estamos en una etapa de construcción, de ideas y de mentalidad. Hay jugadores que pueden asumir esa responsabilidad y aportar su experiencia de cara al futuro. No me gusta dar nombres. Cuando uno establece una idea de grupo y de todo lo que viene por delante, debe trabajar en conjunto con ellos", dejando claro que confía en la renovación en este puesto.



Keylor Navas - Costa Rica AFP

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Además, el técnico de Costa Rica habló de la ausencia de otros referentes, como el caso del exMillonarios, Juan Pablo Vargas, quien también ha sido líder del equipo. "Orlando Galo ha sido el capitán y otros compañeros lo acompañarán porque también están capacitados para asumir ese rol", agregó sobre los cambios que está haciendo en su proyecto al frente del combinado tico.

Ya sobre el partido contra la Selección Colombia, Fernando Batista aseguró que la 'tricolor' está "con jugadores que vienen compitiendo mucho tiempo juntos, algunos con ya varios mundiales, sabemos que se esta preparando para que en 15 días esté jugando el Mundial, debemos estar preparados para lo que vamos a afrontar", agregando que "está bueno enfrentar este tipo de rivales, como Colombia o Inglaterra, hubiera preferido en otro momento, pero es lo que toca, lo enfrentaremos con nuestras armas, y que con esta construcción de equipo puedan verse cosas que hemos trabajado".

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Colombia vs Costa Rica EN VIVO, hora y dónde ver por TV en Colombia

El encuentro entre la 'tricolor' y los ticos se podrá ver con el sello del Gol Caracol y Ditu. La pelota rodará en el estadio Nemesio Camacho El Campín desde las 6:00 p.m. (hora colombiana), en lo que será el partido de despedida de la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo y con figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, antes de viajar a Norteamérica para disputar el Mundial 2026.